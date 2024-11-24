ترشيح هدف فابيو ضمن أجمل أهداف التصفيات الآسيوية

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف فابيو دي ليما الشخصي الثالث لمنتخبنا الوطني الأول في مرمى منتخب قطر ضمن قائمة أجمل أهداف الجولتين الخامسة والسادسة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل فابيو 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى قطر، ليفوز منتخبنا الوطني بخماسية نظيفة في مباراتهما ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى، وكان هدفه الثالث رائعاً كما وصفه الاتحاد الآسيوي، عندما سدد ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة مرت فوق الحائط البشري وذهبت بعيداً عن متناول الحارس القطري مشعل برشم.

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وفتح الاتحاد الآسيوي المجال أمام الجماهير من أجل التصويت لاختيار الهدف المفضل من تلك الجولة، حيث يتنافس مع فابيو كل من الأوزبكي عباسبيك فايزولاييف، والقطري لوكاس مينديز، بهدف سجله كل منهما في مرمى الفريق الآخر في مباراتهما بالجولة الخامسة، التي شهدت أيضاً هدف الياباني تاكومي مينامينو في مرمى إندونيسيا.

كما تضمنت القائمة أهداف البحريني مهدي عبدالجبار في مرمى أستراليا، والإندونيسي مارسيلينو فردينان الأول في المرمى السعودي، والأردني يزن النعيمات في المرمى الكويتي، والعراقي يوسف أمين في المرمى العماني، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في المرمى الفلسطيني، والإيراني صالح حرداني في مرمى قرغيزستان، وذلك ضمن الجولة السادسة.