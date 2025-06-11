مان سيتي يضم المساعد السابق لكلوب

أكد نادي مانشستر سيتي أمس تعيين مدربين مساعدين سابقين في ليفربول، ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بينهما الهولندي بيب ليندرس المساعد السابق للألماني يورغن كلوب. ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة جيمس فرينش الذي أمضى 13 عاماً في ملعب أنفيلد. وتأتي التعيينات الجديدة، بعد رحيل ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني لغوارديولا.

وعمل ليندرس (42 عاماً)، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.

ترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ لكنه أقيل في ديسمبر.

وقال البرتغالي أوغو فيانا مدير كرة القدم في سيتي: «حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوارهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية».

ومر سيتي بموسم مخيب فقد فيه لقب الدوري مكتفياً بالمركز الثالث، بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية.

ويخوض مانشستر سيتي مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين. ويلعب في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين والوداد المغربي.