‎إيقاف تنفيذ عقوبة حبس رمضان صبحي 3 سنوات

‎قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول استئناف رمضان صبحي، نجم بيراميدز، على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

‎وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالحبس سنة مع الشغل، لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبراءة متهم ثالث في القضية، وصدرت حكم بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.

‎وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.

‎وأنكر نجم بيراميدز التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة ابو النمرس