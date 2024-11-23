«فيفا» يصف حارب عبدالله بـ«المهاجم الديناميكي»

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الضوء على نجوم تألقوا خلال نوفمبر الجاري، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومن بينهم حارب عبدالله وفابيو دي ليما لاعبا المنتخب الوطني الأول، في حين، أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمنتخبنا الوطني.

مؤكداً أنه كان بلا شك أحد الفرق الأكثر تميزاً خلال الجولتين الماضيتين بفوزه على قرغيزستان، ثم بانتصاره المذهل على قطر، وأن المدرب البرتغالي باولو بينتو، يأمل أن يتمكن «الأبيض» من الحفاظ على مستواه عندما تعود التصفيات الآسيوية للدوران من جديد، حيث سيواجه منتخبنا الوطني مضيفيه إيران وكوريا الشمالية في مارس 2025.

وتحدث موقع «فيفا» عن حارب وتألقه اللافت في الجولة السادسة، ومساهمته في الفوز على المنتخب القطري بخماسية نظيفة، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، بقوله: «ربما كانت رباعية فابيو دي ليما هي الحدث الأبرز في فوز الإمارات على قطر.

ولكن لا يجب إغفال مساهمة النجم الإماراتي الصاعد حارب عبدالله، إذ كان المهاجم الديناميكي يشكل تهديداً مستمراً بسرعته وتسديداته المباشرة، كما لعب دوراً رئيسياً في العديد من الأهداف، ومنها حصوله على ركلة الجزاء التي أدت إلى الهدف الثاني، ثم الركلة الحرة التي مهدت الطريق لتسجيل الهدف الثالث الرائع».

أما عن فابيو دي ليما، فقال «فيفا» عنه: «أبدع فابيو بمهاراته البرازيلية في قيادة المنتخب الإماراتي لاكتساح بطل آسيا قطر، وأضاء سماء التصفيات الآسيوية بأداء استثنائي، بعدما قدم واحداً من أفضل عروضه الدولية في مسيرته.

وذلك في المباراة الأولى ضد قيرغيزستان، عندما تألق بصناعته الهدف الثالث، ليساهم في فوز المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-0، ولكن الأداء الأكثر إبهاراً جاء في اللقاء ضد منتخب قطر، بطل آسيا في النسختين الأخيرتين، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، 4 أهداف في المباراة التي انتهت بفوز عريض للإمارات».

إشادة

وجاءت الإشادة بلاعب شباب الأهلي حارب عبدالله، ضمن تقرير عن أبرز 6 مواهب شابة تألقت مع منتخبات بلادها في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية، وتضمنت أيضاً، العراقي يوسف أمين، والأوزبكي أبوسبيك فايزولاييف، والإندونيسي مارسيلينو فردينان، والكوري الجنوبي كيم يو سونغ، والكويتي يوسف ماجد، وأشار الاتحاد الدولي إلى أن آسيا تتمتع بسجلٍ مذهل على مستوى الشباب.

حيث وصل أحد المنتخبات الآسيوية إلى نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة، في 3 من آخر 5 نسخ للبطولة، وتألقت منتخبات أخرى أيضاً على مستوى تحت 17 و23 سنة، وأكد أن هذه المجموعة من المواهب تألقت مع منتخبات بلادها في الجولة السادسة.

ورغم أن التحدي الدائم يكمن في كيفية تحويل المواهب الشابة إلى نجوم كبار، فإن أداء المنتخبات الآسيوية في التصفيات الحالية، يشير إلى وجود وفرة من المواهب الواعدة في القارة الصفراء القادرة على التألق مع تبقي 4 مباريات في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

بينما جاءت الإشادة باللاعب فابيو دي ليما، ضمن تقرير تحدث عن أبرز النجوم الذين تألقوا في التصفيات الآسيوية خلال الجولتين الخامسة والسادسة، وتضمنت إلى جانب مهاجم الوصل، كلاً من الإيراني مهدي طارمي، والكويتي محمد دحام.

والبحريني مهدي عبد الجبار، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، وأوضح «فيفا» أن هؤلاء النجوم استطاعوا الظهور على مستوى الحدث، وصنعوا الفارق لمنتخبات بلادهم في مباريات ملحمية خلال نوفمبر الجاري، وتألقوا بشكلٍ لافت وخطفوا الأضواء من خلال تسجيل وصناعة الأهداف في لحظات حاسمة، مع ارتفاع شدة المنافسة في التصفيات.