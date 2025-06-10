5 أندية تشارك في «خماسيات كرة الصالات» لرياضة الصم

أجرت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية قرعة دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات للموسم الجديد،

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السبت المقبل، بمشاركة 5 أندية تمثل مختلف إمارات الدولة، وهي: نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، ونادي عجمان لذوي الإعاقة. وستشهد الجولة الافتتاحية لقاءً مثيراً يجمع نادي دبي لأصحاب الهمم بنظيره نادي العين لأصحاب الهمم في دبي، بينما يستضيف فريق عجمان فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على أرضه في عجمان.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن إطلاق هذه النسخة من دوري الصالات يعكس حرص اللجنة على دعم فئة الصم وتمكينهم رياضياً، مشيراً إلى أن هذه البطولات تمثل منصة مهمة لتطوير مهارات لاعبينا.

وعبّر عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، عن سعادته بانطلاق الموسم الجديد، مؤكداً أن اللجنة تعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة لجميع اللاعبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة، وتحقيق أهداف اللجنة الاستراتيجية.