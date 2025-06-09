«الأبيض» جاهز للقاء قيرغيزستان في ختام المرحلة الثالثة

يختتم منتخبنا الوطني تحضيراته مساء اليوم الإثنين، بتدريب أخير على ملعب دولون أومورزاكوف الذي تقام عليه مباراة «الأبيض» ومضيفه منتخب قيرغيزستان غداً الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتم تكليف طاقم حكام كويتي دولي بإدارة المواجهة بقيادة حكم الساحة أحمد العلي، ويعاونه الحكمان المساعدان عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، ومعهم عمار أشكناني حكماً رابعاً، وفي تقنية الفيديو عبدالله الكندري وسعود السمحان.

على جانب آخر، قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها، أمس، إيقاف لاعب نادي الشارقة خالد الظنحاني، ولاعب نادي شباب الأهلي سلطان عادل 5 مباريات في المسابقات المحلية، وغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف درهـم لكل منهما، واستبعادهما من قائمة المنتخب الوطني الأول. يأتي القرار وفقاً للائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، حيث قام اللاعبان بارتكاب مخالفة داخل معسكر المنتخب بتاريخ 7 يونيو الجاري.

من جهته، يسعى «الأبيض» بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، إلى العودة من قيرغيزستان بالنقاط الثلاث، وتعزيز مركزه الثالث الحالي في المجموعة برصيد 14 نقطة، مع نهاية مشواره في تصفيات المرحلة الثالثة، وبعدما تأكد رسمياً تأهل منتخبنا للمنافسة في الملحق الآسيوي المقرر خلال أكتوبر 2025، وخاصة أن المنتخب القطري يطارده بفارق نقطة في المركز الرابع، فيما ودعت قيرغيزستان سباق التأهل للمونديال المقبل، بعد تعادلها في الجولة التاسعة مع مضيفتها كوريا الشمالية، لتضمن إنهاء مشوارها في التصفيات في المركز الخامس قبل الأخير بصرف النظر عن نتيجتها ومنتخبنا الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم بطاقات التأهل المباشر باتت محسومة، ولم يتبقَ سوى مقعد واحد سيتحدد في المواجهة المرتقبة بين السعودية وأستراليا في جدة غداً، ويتقدم المنتخب الأسترالي بثلاث نقاط ويمتلك أفضلية في فارق الأهداف الكبير يجعله في موقع مريح، لأن «الأخضر» السعودي يحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من 8 أهداف على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، للحصول على بطاقة التأهل المباشر الثانية عن المجموعة الثالثة، ومرافقة اليابان إلى المونديال.

ويشير الواقع بعيداً عن الحسابات الرقمية، إلى أن المنتخب السعودي حصل بالفعل على إحدى بطاقات التأهل للملحق الآسيوي، لينضم إلى منتخبنا الوطني، ومنتخبات قطر، العراق وإندونيسيا، ويتبقى الصراع قائماً على البطاقة السادسة الأخيرة، ويدور الصراع عليها بين منتخبي فلسطين وعُمان، وتجمعهما مواجهة مصيرية في الأردن ضمن الجولة العاشرة غداً، وحقق المنتخب الفلسطيني انتصارين متتاليين في أول مشاركة له في هذه المرحلة من التصفيات، وبات على بُعد فوز واحد من حجز بطاقة الملحق الأخيرة، بينما يكفي منتخب عُمان التعادل للتأهل.

وكانت الجولة التاسعة قد شهدت حسم أوزبكستان بطاقة التأهل المباشرة الثانية عن المجموعة الأولى، لتلحق بإيران التي سبقتها بالحصول على البطاقة الأولى عن المجموعة نفسها، لتظهر أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخها في كأس العالم، بعد حملة قوية ومنظمة، بعدما جنى المنتخب القادم من وسط آسيا، ثمار برنامج تطوير طويل الأمد، جعله من أبرز القوى الصاعدة في القارة، وخصوصاً على مستوى الفئات العمرية في السنوات الأخيرة، وتأهل معه مباشرة إلى المونديال، المنتخب الأردني الذي سبق وفاجأ الجميع بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023 في قطر، وعاد وأثبت أن ما حققه لم يكن محض صدفة، ببلوغه نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية مع منتخب كوريا الجنوبية، وتقترب أستراليا من اللحاق بهما بعدما خطفت فوزاً ثميناً في الجولة التاسعة من المنتخب الياباني.