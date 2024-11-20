الجزيرة الأكثر اعتماداً على الشباب في دوري المحترفين

تفصلنا ساعات قليلة عن عودة الحياة إلى دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباريات الجولة الثامنة بداية من يوم غدٍ، بعد توقف 17 يوماً لخوض أنديتنا الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة بطولتي دوري أبطال آسيا، ومنتخبنا الوطني الأول لمباراتيه أمام ضيفيه قيرغيزستان وقطر في المجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبعد لعب 47 مباراة موزعة على 7 جولات، ووجود مواجهتين مؤجلتين وتجمع العين مع شباب الأهلي من الجولة السابعة، والعين مع كلباء من الجولة الثالثة، ظهر الجزيرة الأكثر استعانة بمجموعة من اللاعبين الشباب تحت 21 سنة، والذين خاض بهم 50% من دقائق مبارياته هذا الموسم، وتلاه الوحدة باعتماده على لاعبين من الفئة العمرية نفسها في 44.4% من دقائق مبارياته.

ثم يأتي العين ولعب 41.2% من دقائق مبارياته بلاعبين من الشباب، وتلاه الشارقة 38.1%، وشباب الأهلي 36.8%، والوصل 31.8%، وبني ياس 31.6%، والنصر 29.2%، وكلباء 27.3%، وعجمان 20%، وخورفكان 17.9%، ودبا الحصن 12.5%، والعروبة 9.1%، والبطائح 7.4%.

بينما كان العروبة الأكثر اعتماداً على لاعبين من 22 إلى 25 عاماً في خوض 40.9% من دقائق لعب مبارياته، وتلاه البطائح 37%، ودبا الحصن 33.3%، وكلباء 27.3%، والوحدة 27.8%، والنصر 25%، والشارقة 27.8%، والعين 23.5%، وخورفكان 23.1%، والوصل 22.7%، وبني ياس 18.8%، والجزيرة 16.7%، وعجمان 16%، وشباب الأهلي 10%.

ترتيب

واعتمد البطائح بنسبة 44.4% من دقائق مبارياته على لاعبين من أعمار 26 إلى 29 سنة، وتلاه خورفكان 41%، والعروبة 36.4%، وعجمان 36%، وبني ياس 31.3%، والشارقة 28.6%، وكل من الوصل وكلباء 27.3%، والعين 23.5%، شباب الأهلي 21.1%، والنصر 20.8%، وكل من الجزيرة والوحدة ودبا الحصن 16.7%.

في حين، كان شباب الأهلي وبنسبة 31.6% من دقائق مبارياته، الأكثر اعتماداً على لاعبين فوق 30 سنة، وتلاه دبا الحصن 37.5%، وعجمان 28%، والنصر 25%، وبني ياس 18.6%، والوصل 18.2%، وكلباء 18.1%، وخورفكان 18%، والجزيرة 16.6%، العروبة 13.6%، والعين 11.8%، والبطائح 11.2%، والوحدة 11.1%، والشارقة 9.5%.

ووفقاً للمرصد العالمي لكرة القدم، يعد الجزيرة الأكثر شباباً في دوري أدنوك للمحترفين بمعدل أعمار 23.49 سنة للاعب الواحد، ويليه الوحدة 23.76 سنة، وكل من الشارقة والعين 24.38، وبني ياس 25.03، والوصل 25.47، وشباب الأهلي 25.84، وكلباء 25.90، والنصر 26.11، والعروبة 26.36، والبطائح 26.49، وخورفكان 26.72، وعجمان 26.96، ودبا الحصن 27.64 سنة للاعب الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي يتصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق الأهداف عن الشارقة في المركز الثاني، ويأتي الوحدة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر بالمركز الخامس.

ويأتي كلباء في المركز السادس برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل بالمركز السابع، ونقطتين عن العين بالمركز الثامن برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، ويحتل عجمان وبني ياس وخورفكان في المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر بالترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فيما بينهم، ويحتل البطائح المركز 12 برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن العروبة في المركز 13، ونقطتين عن دبا الحصن في المركز 14 الأخير.