النمر: الشارقة استحق الفوز لأنه استعد ودرس الأهلي السعودي جيداً



أشاد عبدالمجيد النمر مدرب الشارقة، بالتحضير الجيد الذي قام به فريقه لتحقيق الفوز على حامل اللقب الأهلي السعودي بهدف دون مقابل سجله عثمان كامارا في الشوط الثاني لمباراتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعد شوط أول أقل كثيراً من المستوى المتوقع من الفريقين في تلك المباراة، لينهي الشارقة سلسلة من 22 مباراة بلا هزيمة للأهلي على المستوى القاري.



وقال النمر: أهنئ الفريق بأكمله على الفوز الصعب على حامل اللقب، وبعد مباراة كانت متكافئة بشكل عام، وكنا نستحق الفوز لأننا درسنا أداء الأهلي السعودي جيداً، وهو منافس قوي وكان بإمكانه الفوز حتى مع لاعبيه من الصف الثاني، وخاصة أننا لم ندفع بثمانية لاعبين أساسيين في هذه المباراة.



وأعاد الفوز الشارقة إلى الطريق السليم بعد هزيمتين في البطولة الآسيوية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات، بينما ظل الأهلي عند 10 نقاط، وسيسعى الأهلي إلى استعادة توازنه أمام الشرطة العراقي في 22 ديسمبر المقبل، بينما سيواجه الشارقة نظيره الهلال السعودي.



أما المدرب ماتياس جايسل، فعلق على الخسارة وتحديات تدوير تشكيلة الأهلي، بقوله: كانت النتيجة صعبة، بعدما كان الهدف من هذه المباراة منح بعض اللاعبين فرصة، ويجب أن ننظر إلى جدول المباريات من جميع الجوانب، لأن لدينا مباراة صعبة في كأس الملك ضد القادسية الجمعة المقبلة، وسبب الخسارة وعدم تسجيلنا أي هدف هو غياب الانسجام بسبب التغييرات في التشكيلة.