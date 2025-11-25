سوزا: شباب الأهلي اقترب من التأهل الآسيوي



سلط باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، الضوء على السيطرة التكتيكية لفريقه من البداية وحتى النهاية أمام ضيفه الغرافة، وفوز فريقه بهدفين دون مقابل، وسجلهما كوان سانتوس وغويلهرمي بالا في الشوط الأول، ليضمنا النقاط الثلاث لـ«الفرسان» في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ويحافظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي.



وقال سوزا: «كان فوزاً رائعاً لفريقنا على منافسٍ يُقدم أداءً رائعاً في الدوري، وهذا يُضفي على فوزنا أهميةً أكبر، وسيطرنا على المباراة بشكلٍ ممتاز، وخلقنا العديد من فرص التسجيل، سواء من الكرات الثابتة أو من التمريرات». وأضاف: اقتربنا من التأهل من هذه المرحلة، ونركز الآن على استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ولا سيما مع قلة عدد اللاعبين المتاحين لدينا بسبب التزاماتنا مع المنتخب الوطني.



وفي المقابل، أكد بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة، البداية الصعبة التي مهدت الطريق لخسارة فريقه، بقوله: «كلّفتنا أول 20 دقيقة هدفين من خطأين، ولم يكن الفريق مرتاحاً تماماً لغياب لاعبين أساسيين، ولكن بعد ذلك، حافظنا على توازننا وقاتلنا بكل قوة».



وأضاف: «خاطرنا في الشوط الثاني وخلقنا فرصاً وبذلنا قصارى جهدنا حتى صافرة النهاية، ولكننا لم نستطع مجاراة قوة شباب الأهلي، وهدفنا أيضاً هو التأهل إلى الدور التالي، ولدينا مجموعة قوية جداً، وأنا فخور جداً باللاعبين والفريق لأننا بذلنا قصارى جهدنا».



وحافظ الغرافة بعد الخسارة الرابعة على التوالي، على رصيد 3 نقاط ولديه فرصة ربما أخيرة للتعافي عندما يواجه الوحدة الإماراتي في 22 ديسمبر المقبل، بينما يواجه شباب الأهلي نادي السد القطري.