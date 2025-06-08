مونديال الأندية.. قصة جديدة في حكاية الساحرة المستديرة

تفصلنا 6 أيام فقط عن مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، على ملعب استاد هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقاً، يمثلون أعظم الأندية العالمية في البطولة الجديدة والرائدة، ويترقبها عشاق الساحرة المستديرة، بعد تعديلات جذرية على نظام البطولة، واعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتقام كل 4 سنوات، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، بعدما كانت تقام سنوياً، وتقتصر فيها المشاركة على 7 أندية فقط، ويمثلون حينها أبطال القارات، إلى جانب النادي الممثل للبلد المستضيف، وهي البطولة التي قرر «فيفا» استمرارها، مع تحويل مسماها إلى بطولة أُخرى، بمسمى كأس القارات «الإنتركونتننتال».

ويحمل لواء الكرة العربية في النسخة الجديدة من مونديال الأندية 2025، العين ممثلاً للقارة الآسيوية، بعدما توج بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024، ومعه الهلال السعودي، ممثلاً ثانياً للقارة، والأهلي المصري ممثلاً عن قارة أفريقيا، برفقة صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، والوداد المغربي، ويلعب العين في المجموعة السابعة للمونديال، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد، ويوفنتوس الإيطالي، الذي سيخوض «الزعيم» مباراته الافتتاحية في البطولة أمامه.

في حين، ضمت المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي وإنتر ميامي، والمجموعة الثانية باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيك مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، والثالثة بايرن ميونيخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيولندي، بوكا جونيورز الأرجنيتيني، وبنفيكا البرتغالي، والرابعة فلامنغو البرازيلي، الترجي، تشيلسي الإنجليزي، لوس آنجلس الأمريكي، والخامسة ريفر بلات الأرجنتيني، أوراوا ريد دايموند الياباني، مونتيري المكسيكي، وإنتر ميلان الإيطالي، والسادسة فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وميمولدي صن داونز الجنوب أفريقي، وضمت المجموعة الثامنة ريال مدريد الإسباني، الهلال، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

ويقام دور مجموعات البطولة بنظام دوري من دوري واحد، ويتأهل أول فريقين من المجموعات الثماني إلى الدور ثمن النهائي، والذي يقام وحتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مع عدم إقامة مباراة لتحديد المركز الثالث، ويشارك 117 حكماً من 41 اتحاداً وطنياً في إدارة مباريات البطولة، موزعين بين 35 حكماً رئيساً للساحة، و58 حكماً مساعداً، و24 حكم فيديو مساعداً «الفار»، بما في ذلك 13 حكماً عربياً من 7 اتحادات كرة وطنية، وقضاة الملاعب العرب موزعون بين 5 حكام ساحة، هم: الإماراتي عمر آل علي، الموريتاني دحان بيدة، القطري سلمان فلاحي، الجزائري مصطفى غربال، والليبي معتز إبراهيم، وعُين حكام مساعدون، كل من القطريين رمزان النعيمي وماجد الشمري، والجزائريين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، بالإضافة إلى الإماراتي محمد عبيد خادم، والقطري خميس المري، والمصري محمود عاشور، والمغربي حمزة الفارق، حكام فيديو مساعدين.

وتم اختيار 12 ملعباً في 11 مدينة لاستضافة البطولة، وهي ملاعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا ببنسلفانيا، وأودي في واشنطن العاصمة، ولومين في سياتل بواشنطن، وروز بول في باسادينا بكاليفورنيا، وتي كيو إل في سينسيناتي بأوهايو، وبنك أوف أمريكا في شارلوت بنورث كارولينا، ومرسيدس بنز في أتلانتا بجورجيا، وهارد روك في ميامي جاردنز بفلوريدا، وجيوديس بارك في ناشفيل بتينيسي، وميتلايف في إيست روثرفورد بنيو جيرسي، والذي يستضيف المباراة النهائية، وملعبي كامبينج وورلد وإنتر آند كو بأورلاندو بفلوريدا، ويستضيف ملعب لومين جميع مباريات دور المجموعات الثلاث لفريق سياتل ساوندرز، ومن بين هذه الملاعب المختارة، سيتم استخدام 5 منها في كأس العالم 2026.

وسبق أن فاز 12 نادياً مختلفاً ببطولة كأس العالم للأندية تاريخياً، عبر 20 نسخة بنظامها القديم، من عام 2000 وحتى عام 2023، ولم يكن منهم سوى 3 أندية من خارج القارة الأوروبية، وجميعها من البرازيل، وهي: أندية كورينثيانز، ساو باولو وإنترناسيونال، ويتصدر ريال مدريد الإسباني، قائمة الأكثر تتويجاً بلقب مونديال الأندية، برصيد 5 ألقاب، فيما يأتي غريمه التقليدي برشلونة الإسباني وصيفاً برصيد 3 ألقاب، بينما مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب آخر نسخ البطولة بالنظام القديم، وأصبح مدرب «المان سيتي» الإسباني جوزيب غوارديولا، أكثر مدرب تتويجاً بالبطولة، برصيد 4 ألقاب، مع 3 فرق مختلفة.