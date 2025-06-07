قرعة الملحق الآسيوي للمونديال 17 يوليو

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرعة الملحق الآسيوي من تصفيات كأس العالم وموعد المباريات يوم 17 يوليو المقبل، بينما ينتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي للكرة، عن الدولتين المضيفتين لمجموعتي الملحق بعد الجولة العاشرة، مع تقدم الاتحاد الإماراتي في وقت سابق، بطلب لاستضافة مجموعته في الملحق الذي كان «الأبيض» قد تأهل له رسمياً قبل تعادله السلبي مع ضيفه منتخب أوزبكستان، مساء أول من أمس، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

في حين، حدد الاتحاد الدولي للكرة، مواعيد مباريات الملحق الآسيوي لتقام أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل، ومباراتي التأهل إلى الملحق العالمي يومي 13 و18 نوفمبر، مع العلم أن الملحق تتأهل إليه 6 منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ويتأهل المنتخبان صاحبا المركز الأول في ترتيب مجموعتي الملحق إلى نهائيات المونديال، ويتأهل صاحبا المركز الثاني في المجموعتين للعب مباراتين، ذهاباً وإياباً، ويصعد منهما الفائز بمجموع المباراتين لخوض الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، حسمت منتخبات أوزبكستان، والأردن، وكوريا الجنوبية، تأهلها المباشر، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا المستضيفة للمونديال، واليابان وإيران اللذين حسما التأهل في وقت سابق من التصفيات الآسيوية، ولحق بها منتخبا نيوزيلندا عن أوقيوناسيا، والأرجنتين عن أمريكا الجنوبية، ليتبقى 38 من أصل 48 منتخباً من المقرر مشاركتها في كأس العالم المقبلة.

بينما حسم التأهل إلى ملحق التصفيات الآسيوية، منتخبات الإمارات وقطر عن المجموعة الأولى، والعراق عن المجموعة الثانية، ويدور الصراع داخل المجموعة بين منتخبي عمان وفلسطين صاحبي المركزين الرابع والخامس برصيد 10 و9 نقاط بالترتيب، حول بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى الملحق، وحسم منتخب إندونيسيا تأهله للملحق عن المجموعة الثالثة بوصوله إلى 12 نقطة، ويتبقى الصراع قائماً على آخر بطاقتين مؤهلتين مباشرة إلى المونديال بين منتخبي أستراليا والسعودية في المجموعة الثالثة، ويحتل المنتخبان المركزين الثاني والثالث برصيد 16 و13 نقطة.

حسابات

وتبدو حظوظ السعودية قائمة حسابياً قبل مواجهتها مع ضيفتها أستراليا في جدة الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الثالثة، إذ يحتاج «الأخضر» السعودي إلى الفوز بفارق أكثر من 8 أهداف لحسم تأهله المباشر للمونديال، ولذا يبدو المنتخب السعودي أقرب للتأهل للملحق الآسيوي، والذي سيكون شبيهاً ببطولة كأس خليج رسمية، مع حصول المنتخب الأردني على شرف التأهل كأول منتخب عربي في كأس العالم بعد 40 عاماً تقريباً من محاولته الأولى في التصفيات الآسيوية، مما يعبِّر عن إنجازٍ عظيم في مشوار الكرة الأردنية، واستفاد «النشامى» من فوزه العريض على مضيفه منتخب عُمان في الجولة التاسعة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب بوشر في مجمع السلطان قابوس الرياضي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية، ويوسع الفارق مع منتخب العراق إلى 4 نقاط.

إنجاز فريد

وكان منتخب العراق قد خسر من منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، لينجح المنتخب الكوري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي، في إنجازٍ فريد بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة.

اللافت هنا أن منتخب العراق هو من أنهى طموح الأردن بالتأهل إلى المكسيك 1986، بالفوز عليه في مباراة فاصلة، فيما كان «النشامى» هم من خطفوا بطاقة التأهل على حساب «أسود الرافدين» هذه المرة، ويأتي إنجاز منتخب الأردن تحت إمرة الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والذي يقود طموح الأردنيين منذ سنوات لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، واستعان هذه المرة بخبرة المدرب جمال سلامي الذي كان في الموعد لتعويض رحيل حسين عموتة، تحت دعم ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني.

كما يمكن القول إن النجاح الحقيقي لمنتخب «النشامى» الحالي بدأ مع عموتة في كأس آسيا 2023، والتي أقيمت مطلع عام 2024، ومع انطلاق البطولة كان منتخب الأردن يملك نقطة واحدة فقط من أصل 6 في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية، في بداية غير مقنعة بتاتاً، ولا ترضي شغف الجماهير الأردنية، لكن مع البروز بشكلٍ مبهر في كأس آسيا، وصل «النشامى» إلى المباراة النهائية بعد أن تخطوا منتخبات قوية مثل منتخبي العراق وكوريا الجنوبية، وحصل رجال المدرب عموتة على الثقة المطلوبة، لينجحوا في تحقيق 4 انتصارات متتالية في التصفيات الآسيوية، تمكنوا من خلالها من تصدر المجموعة السابعة على حساب المنتخب السعودي في نهاية المطاف.

صعوبات

ولم تكن بداية المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية كما تمنت الجماهير مرةً أخرى بعد رحيل المدرب حسين عموتة بطلب شخصي منه، وقدوم المدرب جمال سلامي في مكانه، حيث وقعوا بفخ التعادل مع ضيفهم منتخب الكويت بسبب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، كما خسروا في الجولة الثالثة أمام ضيفهم كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، ليحصدوا 4 نقاط من أصل 9، إلّا أن المنتخب الأردني لو كان يشتهر بشيء، فهو يشتهر بعناده وإصراره، وهذا ما كان، لذلك تمكن «النشامى» في نهاية المطاف من الوصول إلى النقطة 16 من أصل 27 في المرحلة الثالثة، ما أعلن تأهلهم إلى كأس العالم للمرة الأولى قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الثالثة للتصفيات.