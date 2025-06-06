توتنهام الإنجليزي يقيل مدربه الأسترالي بوستيكوجلو





أقال نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، مدربه الأسترالي آنجي بوستيكوجلو من منصبه، وذلك بعد اسبوعين من فوزه بلقب الدوري الأوروبي،منهيا بذلك صياما عن الألقاب على مدى 17 عاما.

وفاز توتنهام على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، لكن إدارة النادي قررت إقالة المدرب بعد إنهاء الفريق الموسم في المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال توتنهام في بيان له : "بعد مراجعة أداء الفريق وتفكير عميق، يمكن للنادي إعلان إعفاء المدرب آنجي بوستيكوجلو من منصبه".

وقضى بوستيكوجلو موسمين مع توتنهام بعد انضمامه إليه قادما من سيلتك الاسكتلندي في عام 2023.

وفي الموسم الأول للمدرب الأسترالي، قدم توتنهام أداء جيدا وتميز بأسلوب لعب ممتع وهجومي أدى لتحقيق الكثير من الانتصارات، وخسر مركز التأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الخامس في موسم 2023/2024، لكنه تراجع بشدة في الموسم الماضي.

ويعد المركز السابع عشر الذي حققه الفريق في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي هو الأسوأ له منذ انطلاق المسابقة بشكلها الجديد عام 1992، حيث خسر الفريق 22 مباراة من 38 خاضها بالمسابقة وأنهى الموسم بفارق مركز واحد فقط عن مراكز الهبوط.

ويعني هذا أن تحقيق الفريق لأول لقب له منذ عام 2008 والذي مكنه من بلوغ منافسات الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، لم ينقذ المدرب الأسترالي من خسارة منصبه.

وقال توتنهام في بيانه: "من المهم أن نكون قادرين على المنافسة على أكثر من بطولة ونثق في أن تغيير الطريقة سيمنحنا الفرصة الأفضل من أجل الموسم المقبل وما بعده".