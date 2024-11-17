أفضل 10 دوريات عالمية.. والإنجليزي في المقدمة

تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة أفضل 10 دوريات في العالم للموسم الحالي 2024 ـ 2025، حسب التقرير الذي أصدرته شبكة «أوبتا»، المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بتقييم بلغ 87.9 من أصل 100.

وحلّ الدوري الإيطالي والدوري الألماني في المركز الثاني بتقييم 86.2 لكل منهما، وجاء الدوري الإسباني رابعاً، وحصل على 85.1، متساوياً مع الدوري الفرنسي، وتواجد الدوري البرازيلي في المركز السادس بتقييم 80.8، يليه الدوري البرتغالي في المركز السابع بـ80.1.

والبلجيكي في الثامن بتقييم 79.2، بينما جاء الدوري الأمريكي في المرتبة التاسعة بـ78.2، أما دوري القسم الثاني الإنجليزي «شامبيونشيب» فجاء عاشراً بتقييم 77.6.

يعتمد التقييم على متوسط تصنيفات الفرق المشاركة في كل مسابقة، بحيث تُحتسب الأرقام على مقياس من 0 إلى 100، مما يوفر تقييماً شاملاً لجودة الأندية في كل دوري، ويُبرز الفوارق في مستويات المنافسة عبر القارات، مما يجعل هذا الموسم واعداً بالمزيد من الإثارة للمتابعين وعشاق كرة القدم حول العالم.



