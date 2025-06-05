الأردن وكوريا الجنوبية يطرقان أبواب المونديال

تشهد القارة الآسيوية، مساء اليوم، الجولة التاسعة من تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط توقعات بإمكانية حسم الصراع على البطاقات الأربع المتبقية للتأهل المباشر في تلك الجولة، واللحاق قبل الجولة العاشرة الأخيرة، الثلاثاء المقبل، بمنتخبي إيران واليابان اللذين حصلا على أول بطاقتين للظهور في كأس العالم، وتتقدم منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية وأستراليا قائمة المرشحين بقوة لحسم التأهل من خلال الجولة قبل الأخيرة، والتي تفتتح مبارياتها في الثالثة و10 دقائق بتوقيت الإمارات، بمباراة أستراليا واليابان في بيرث، والتي ستكون رقم 200 في التصفيات الآسيوية للمونديال، والتي بدأت التصفيات بمشاركة 46 منتخباً في أكتوبر 2023، حين استضافت ميانمار ماكاو في يانغون، وبعد خوض هذا الكم من المباريات وصلت الآن إلى المراحل الحاسمة من الدور الثالث.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأردن في المركز الثاني، وتأتي العراق ثالثاً برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن عمان في المركز الرابع، و6 نقاط عن فلسطين في المركز الخامس، و7 نقاط عن الكويت في المركز السادس الأخير، وتعد تلك المجموعة الأكثر تنافسية في المرحلة الثالثة، مع تنافس 4 منتخبات على بطاقتي التأهل المباشرتين، وتبدو كوريا الجنوبية في موقف جيد، وتعلم أن نقطة واحدة فقط ضد العراق في البصرة عندما يلتقي المنتخبان في العاشرة والربع مساء ستكون كافية، لتأكيد تأهلها الـ11 على التوالي إلى النهائيات العالمية، بينما يسعى الأردن لمشاركته الأولى في كأس العالم، وسيضمن ذلك إذا فاز على عُمان في مسقط في مواجهة الفريقين بالساعة الثامنة مساء، وتغلبت كوريا الجنوبية على العراق.

مدرب جديد

ويقود العراق المدرب الجديد الأسترالي، غراهام أرنولد، ويحتاج «أسود الرافدين» إلى بعض التضحيات لتحقيق الحلم، ولكن أي نتيجة سوى الفوز على كوريا الجنوبية ستعقد الأمور، بينما تحتاج عُمان إلى سلسلة من النتائج الإيجابية، لتحافظ على حظوظها، لكن الفوز على الأردن في مسقط، ثم على فلسطين في مسقط، قد يُدخلها التاريخ بالتأهل الأول إلى المونديال، كما تشهد المجموعة مباراة الكويت وفلسطين في العاشرة والربع مساء، ويسعى كل من المنتخبين للفوز للتمسك بأمل الوصول إلى ملحق التصفيات.

وحجزت اليابان أولى بطاقات التأهل المباشر للمونديال عن المجموعة الثالثة، بتصدرها للترتيب برصيد 20 نقطة، وتحتل أستراليا المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن السعودية بالمركز الثالث، وتأتي إندونيسيا رابعاً برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن كل من البحرين والصين في المركزين الخامس والسادس، وتستمر المنافسة بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا، للانضمام إلى اليابان في تلك المجموعة، وتحجز أستراليا، بقيادة مدربها توني بوبوفيتش، مكانها في النهائيات للمرة السادسة على التوالي في حال فوزها على اليابان، كما سيكون التعادل كافياً في حال خسارة السعودية أمام صاحبة الأرض البحرين في الثامنة مساء، وعدم فوز إندونيسيا على الصين في جاكرتا في الخامسة و45 دقيقة مساء، وتبدو أستراليا الوحيدة القادرة على التأهل في الجولة التاسعة، لكن كلاً من «الأخضر» السعودي وإندونيسيا قد يتأهلان، الثلاثاء المقبل، مع الوضع في الاعتبار أن إندونيسيا تحتاج إلى فوزين على الصين ثم اليابان للبقاء في المنافسة، في المقابل يحتاج «الأخضر» إلى نتيجة إيجابية ضد البحرين، ثم الفوز على أستراليا، للحفاظ على حظوظه.