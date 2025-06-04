كم تبلغ كُلفة شراء نادٍ في إسبانيا؟

إعداد: موسى علي

تتفاوت كُلفة شراء نادٍ في إسبانيا بدرجة كبيرة، وتبدأ من نحو 48 مليون يورو، فيما تصل إلى المليارات للأندية الكبرى، حيث نشرت بورصة الدوري الإسباني دراستها السنوية حول قيمة أندية كرة القدم المحترفة، وتصدر ريال مدريد القائمة بقيمة سوقية بلغت 6 مليارات يورو.

وتبلغ كُلفة شراء برشلونة 5.6 مليارات يورو، فيما تبلغ قيمة أتلتيكو مدريد 2.1 مليار يورو، وثالثاً أتلتيك بلباو بـ481 مليوناً، ورابعاً ريال بيتيس (471 مليوناً).

ويأتي خامساً ريال سوسييداد بـ452 مليوناً، وفالنسيا (444 مليوناً)، ثم إشبيلية (422 مليوناً)، وفياريال ثامناً (338 مليوناً)، يليه أوساسونا (173)، سلتا فيغو (169)، ديبورتيفو ألافيس (167)، مايوركا (158)، إسبانيول (155)، جيرونا (143).

وتبلغ قيمة خيتافي (129 مليون يورو)، رايو فاييكانو (83)، إلتشي (71 مليوناً)، ليفانتي (64)، لاس بالماس (60)، غرناطة (53 مليوناً)، ليغانيس (52)، وقادش (51)، ألميريا (49)، وبلد الوليد (48 مليوناً).