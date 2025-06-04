حمدان بن زايد: فرق الدرجة الأولى قدمت أداءً مشرفاً

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، فريق نادي الظفرة بمناسبة فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى وصعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل.

وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين، ومدرب الفريق، وأعضاء الطاقمين الإداري والفني، وجماهير النادي، على هذا الإنجاز الرياضي المشرف، مشيداً بروح الفريق والعمل الجاد الذي تكلل بتحقيق نتائج متميزة خلال الموسم الرياضي.

وأشاد سموه بالدعم الكبير والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه المتواصل بتعزيز قطاع الرياضة في الدولة، ما أسهم في توفير بيئة محفزة للرياضيين والفرق الرياضية على مستوى الدولة، ودعم طموحاتهم لتحقيق التميز والنجاح.

كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في منافسات دوري الدرجة الأولى، لما قدمته من أداء مشرف ومستوى تنافسي مميز، أسهم في إثراء الساحة الرياضية، وإمتاع الجماهير بروح رياضية عالية وأداء يعكس تطور كرة القدم الإماراتية.

وعبّر أعضاء الفريق واللاعبون عن سعادتهم بلقاء سموه، وامتنانهم الكبير للدعم المتواصل الذي يقدمه، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.