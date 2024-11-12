الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل مباراة بشكتاش وماكابي إلى ديبريسن المجرية

تم نقل مباراة بشكتاش التركي وماكابي تل أبيب الاسرائيلي الى مدينة ديبريسن المجرية بحسب ما أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).



وقال ويفا في بيان "المباراة ستقام خلف أبواب مغلقة بقرار من السلطات المجرية المحلية".

وكان ما بين 20 الى 30 من أنصار ماكابي تل أبيب تعرضوا لاصابات مختلفة بعد مهاجمتهم من قبل مجموعات طالبت على مواقع التواصل الاجتماعي بمهاجمة اليهود بحسب مزاعم الشرطة الهولندية التي اشارت الى اعتقال نحو 60 شخصا.

وقبل أربعة أيام من تلك الأحداث، أعلن بشكتاش أن مباراته مع ماكابي في 28 نوفمبر، ستقام "في بلد محايد" لأسباب أمنية.

واعتبر اللقاء بين الناديين شديد الخطورة، مع تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجماته اللفظية على القادة الإسرائيليين منذ بدء الحرب على غزة.

وتجري المظاهرات المناهضة لإسرائيل، بتشجيع من الحكومة التركية، في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام.

وفي العام الماضي، نصحت إسرائيل رعاياها ودبلوماسييها في تركيا بمغادرة البلاد.