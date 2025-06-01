سان جرمان يسحق إنتر 5-0 ويتوج للمرة الاولى في تاريخه

توّج باريس سان جرمان الفرنسي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 السبت في المباراة النهائية على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

وسجل مدافع إنتر السابق الدولي المغربي أشرف حكيمي (13) وديزيريه دويه (20 و63) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (73) والبديل سيني مايولو (87) أهداف باريس سان جرمان الذي عوض خسارته النهائي الأول قبل خمسة أعوام في لشبونة امام بايرن ميونيخ الالماني، وبات ثاني فريق فرنسي يظفر بلقب المسابقة بعد مرسيليا عام 1993 على حساب القطب الثاني لميلانو أيه سي ميلان 1-0 في ميونيخ أيضا ولكن على ملعبه الأولمبي القديم "أولمبياشتاديون".