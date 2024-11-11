غوارديولا يعد بالتعافي «لا نزال في نوفمبر»

وعد الإسباني بيب غوارديولا باستعادة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي "أفضل مستوياته"، بعد تعرضه لأربع خسارات تواليا بمختلف المسابقات، في سابقة خلال مشواره التدريبي الزاخر الذي بدأ عام 2007.

وقبل سقوطه أمام برايتون 1-2 السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كان "سيتيزنس" قد خسر أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة، بورنموث 1-2 في الدوري وسبورتينغ البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل رجال غوارديولا، الطامحون للقب خامس تواليا في الدوري الإنجليزي، المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر وصاحب 9 انتصارات من أول 11 مرحلة.

قال "كنت لاعب كرة قدم وفي العديد من المرات خسرت مباريات كثيرة. أربع على التوالي، خمس، ست".تابع المدرب الذي يغيب عن صفوف فريقه لاعب الوسط الإسباني رودري المتوج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "لم أتوقع شيئا مختلفا، لمجرد اننا فزنا في الماضي واننا فريق مميز. يؤمن الناس بهذا الشيء لكنه غير صحيح".

ويعاني سيتي من تخمة إصابات في صفوفه، في ظل غياب قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش، جاره في الخط الخلفي جون ستونز، الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو وجاك غريليش، فيما لم يستعد صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مستواه السابق بعد عودته من الإصابة.

تابع مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق "لسنا ثابتين بما يكفي للحفاظ على المستوى الذي خولنا احراز ما نريد لعدة سنوات".

وتوج سيتي ست مرات بلقب برميرليغ في آخر سبع سنوات، لكن تراجعه في فصل الخريف بات مألوفا.فاز الموسم الماضي مرة يتيمة في ست مباريات خلال نوفمبر وديسمبر، بيد انه تعافى في الوقت المناسب.

شرح المدرب الفذ "لا تكتفوا إذا فزتم كثيرا، تعرفون كم ان هذا الأمر صعب. بتنا نفهم مدى صعوبة تحقيقه وكم سنفرح عندما نفوز مجددا".

أضاف "لسنا في أفضل حالاتنا الآن، هذا بديهي. لكن لا نزال في نوفمبر لذا آمل في العودة خطوة بخطوة. ستكون كل مباراة صعبة لكل فريق.

سنستعيد أفضل مستوياتنا ثم نرى".وبعد فترة التوقف الدولية هذا الأسبوع، يخوض سيتي مباريات صعبة ضد توتنهام، ليفربول، نوتنغهام فوريست، كريستال بالاس، مانشستر يونايتد وأستون فيلا.