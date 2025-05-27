«الأبيض» يستعد لمواجهتي أوزبكستان وقيرغيزستان في دبي

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تجمعه في دبي اليوم الثلاثاء، استعداداً للقاء ضيفه منتخب أوزبكستان 5 يونيو المقبل، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وبعدها يطير إلى قيرغيزستان للقاء منتخبها في الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات نفسها، والمقررة يوم 10 من الشهر نفسه.

ويقود تدريبات «الأبيض» في التجمع الداخلي، المدرب الروماني أولاريو كوزمين، في ظهوره الرسمي الأول مع منتخبنا بعد أن تعاقد معه اتحاد الكرة في أبريل الماضي، لتولي دفة تدريب المنتخب خلفاً للمدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، وعقب نهاية مشوار كوزمين مع نادي الشارقة.

واختار كوزمين 27 لاعباً لخوض آخر مواجهتين في التصفيات الآسيوية، وتشهد القائمة ظهور أول لمدافع الوحدة ساشا إيفكوفيتش مع «الأبيض»، وعودة اللاعبين عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن وجونيور نيداي، واستبعاد اللاعبين خالد توحيد، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس، ماكنزي هانت، عصام فايز وجوناتاس سانتوس، والذين تواجدوا في آخر قائمة تم اختيارها للمنتخب في التصفيات الآسيوية.

يذكر أن قائمة منتخبنا تضم حالياً اللاعبين علي خصيف، خالد عيسى وحمد المقبالي، في حراسة المرمى، ومعهم لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، ماجد حسن، لوان بيريرا، علي صالح، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، جونيور نيداي، سلطان عادل، كايو لوكاس وبرونو أوليفيرا.

تجدر الإشارة إلى أن «الأبيض» يملك فرصة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى للتصفيات إلى نهائيات كأس العالم، وذلك حال فوزه أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، وخسارة أوزبكستان أمام قطر في الجولة العاشرة الأخيرة، مع العلم أن منتخبنا حسم حتى الآن التأهل إلى ملحق التصفيات الآسيوي، بتواجده في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وحسم البطاقة الأولى للتأهل المباشر رسمياً عن المجموعة الأولى إلى كأس العالم، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة، والمنتخب المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وقيرغيزستان خامساً برصيد 6 نقاط، والمنتخب الكوري الشمالي في المركز السادس الأخير برصيد نقطتين فقط، وودع رسمياً سباق التأهل للمونديال.