3 مباريات في انطلاق الجولة 6 لـ«دوري المحترفين»

تنطلق اليوم الجولة السادسة لدوري المحترفين بثلاث مباريات، حيث يستقبل كلباء، ثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 19:45 على أرضية ملعب كلباء.

وتأتي المباراة بعنوان فك ارتباط النقاط، إذ يملك النمور والفرسان 10 نقاط، ويتفوق كلباء للمرة الأولى في تاريخه خلال هذه المرحلة من مسابقة الدوري في عصر الاحتراف على شباب الأهلي بفارق الأهداف، لذلك يتوقع أن يكون الصراع مشتعلاً بين الفريقين، للظفر بالنقاط الثلاث، وكان كلباء قد أحدث ريمونتادا مثيرة خلال الجولة الخامسة، التي أقيمت قبل توقف الدوري، بعد تأخره بهدفين أمام مضيفه خورفكان، ليعود الفريق وينهي المباراة بنتيجة 4 - 2.

ويستقبل البطائح ضيفه الوحدة على استاد خالد بن محمد في الساعة الخامسة و5 دقائق، ويسعى من خلاله الفريقان إلى الفوز لتحقيق طموحات مختلفة خلال المرحلة الحالية، إذ يتطلع الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة إلى تحقيق الانتصار، على أمل انتزاع القمة من المتصدر الحالي العين بفارق نقطتين، في حين يطمح البطائح إلى الخروج بالنقاط الثلاث كخطوة أولى على طريق الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد الفريق في ترتيبه الحالي بجدول المسابقة في المركز 12 برصيد 3 نقاط.

وترجح كفة التاريخ نهاية اللقاء بفوز أحد الطرفين، إذ لم يسبق أن انتهت أي من مبارياتهم الست السابقة في الدوري بالتعادل.

ويستقبل الشارقة على ملعبه ضيفه الظفرة، عند الخامسة وخمس دقائق، في مواجهة يسعى من خلالها صاحب الأرض إلى تصحيح مساره بعد تراجع نتائجه في الجولات السابقة، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط، نالها من فوز وتعادل مقابل 3 هزائم، كان آخرها أمام الوصل.

في المقابل، يعيش الظفرة العائد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة أفضل حالاته المعنوية بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة في المنافسة التي عاد إليها بقوة، محققاً 3 انتصارات وضعته في المركز السادس برصيد 9 نقاط، ما يجعل الدوافع مختلفة في لقاء اليوم.