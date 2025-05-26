شرطة دبي تُنظم بطولة «فيجيتال» لكرة القدم بين الطلبة المرشحين

في خطوة ريادية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بقطاع شؤون الأكاديمية والتدريب، أول بطولة فيجيتال لكرة القدم مخصصة للطلبة المرشحين، التي جمعت بين الرياضة البدنية التقليدية والتجربة الإلكترونية التفاعلية في آنٍ واحد، في تجربة رياضية مبتكرة تعكس مستقبل الرياضة الذكية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة، من خلال التعاون المثمر بين الإدارة العامة للتدريب وأكاديمية شرطة دبي، وبدعم تقني وإشرافي من مركز التكنولوجيا الافتراضية، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي نحو تبني أحدث التقنيات العالمية في مجالات التعليم والتدريب، وبما يُسهم في إعداد كوادر قادرة على التفاعل مع أدوات المستقبل بمرونة وكفاءة عالية، وضمن بيئات رياضية رقمية متقدمة تعزز التكامل بين القدرات البدنية والذهنية.

وأشاد العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بتنظيم هذه البطولة المتطورة، مؤكداً أن شرطة دبي تواصل دعمها الكامل لمبادرات التطوير والابتكار. وأضاف: نحرص في شرطة دبي على تمكين الطلبة المرشحين من خلال خوض تجارب تدريبية متقدمة تجمع بين اللياقة البدنية والقدرات الذهنية، مع استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا. إن بطولة الفيجيتال تمثل نموذجاً نوعياً لمستقبل الرياضة الذكية، ونحن حريصون على توسيع نطاق المبادرات الطموحة.

وشهدت البطولة مشاركة فعّالة من الطلبة المرشحين، وسط أجواء تنافسية جمعت بين الأداء الرياضي الواقعي داخل الميدان، والتفاعل الذكي مع عناصر اللعبة في العالم الافتراضي، مما أضفى بُعداً جديداً ومبتكراً على مفهوم البطولات الرياضية في المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأكدت شرطة دبي أن هذه المبادرة تشكّل انطلاقة أولى نحو تطوير نموذج رياضي تدريبي متكامل، حيث تسعى إلى توسيع نطاق البطولة مستقبلاً لتشمل مؤسسات تدريبية وأكاديمية داخل الدولة وخارجها، في سبيل ترسيخ مفهوم «الرياضة الذكية» وتعزيز حضور التكنولوجيا في الأنشطة الشبابية والتعليمية.