تشيلسي يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فورست





سجل ليفي كولويل لاعب تشيلسي هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في ثلاثة مواسم بفوز مثير 1-صفر على نوتنجهام فورست في الجولة الأخيرة الحاسمة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتل فريق المدرب إنزو ماريسكا المركز الرابع في الترتيب برصيد 69 نقطة في الصراع المزدحم على التأهل للمسابقة الأعرق للأندية في أوروبا، بينما اكتفى فورست، الذي كان يحلم بالتأهل لدوري الأبطال في أحد أفضل مواسمه منذ عقود، بالمركز السابع برصيد 65 نقطة.

ومنح كولويل التقدم لتشيلسي في مباراة قوية على ملعب سيتي جراوند في الدقيقة 50 عندما واجه نيكو وليامز مدافع فورست صعوبة في إبعاد الكرة برأسه ليستغل بيدرو نيتو الموقف ويمرر لمدافع إنجلترا الذي سجل في المرمى الخالي وسط احتفالات جماهير تشيلسي خلف مرمى الحارس ماتز سيلس.

وقال كولويل "إنه لأمر مدهش، لقد بذلنا قصارى جهدنا طوال الموسم واليوم، نأمل أن يشعر هؤلاء المشجعون بالسعادة وأن يشاهدوا بعض مباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

"لقد فعلنا ذلك ونحن فخورون، كناد، لقد عدنا إلى المكان الذي ينبغي لنا أن نكون فيه".

وأهدر كريس وود فرصة التعادل في اللحظات الأخيرة عندما أرسل سيلس كرة رائعة داخل منطقة الجزاء وحاول مهاجم فورست اللحاق بالكرة لكنه سددها فوق العارضة من مدى قريب مما أثار صيحات استهجان من جماهير فورست.

ورغم أن الهدف بدا وكأنه صعق فورست، إلا أن موسمه سيُعتبر ناجحا.