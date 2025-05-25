ليفربول يختتم موسم تتويجه بالدوري بالتعادل 1-1 مع بالاس





اختتم ليفربول موسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد، إذ سجل محمد صلاح هدفا متأخرا بعد أن تقدم بالاس بهدف مبكر للاعب إسماعيلا سار على ملعب أنفيلد.

وسجل سار هدف التقدم في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة من تيريك ميتشل في مساحة واسعة، بعد أن اعترض ميتشل تمريرة خاطئة من كونور برادلي، لكن استقبال الهدف لم يكن كافيا لإحباط الأجواء الاحتفالية في معقل ليفربول.

وحظي ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي شارك في الشوط الثاني، باستقبال حار في آخر ظهور له مع ليفربول، وكاد أن يقدم تمريرة حاسمة أخيرة إذ أرسل كرة متقنة إلى داروين نونيز، لكن حارس بالاس دين هندرسون تألق في إحباط المحاولة.

وتلقى رايان جرافنبرخ بطاقة حمراء مباشرة قبل حوالي 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن ليفربول تعادل في الدقيقة 84 عبر الهدف 29 لصلاح في الدوري هذا الموسم، لتبدأ بعدها احتفالات جماهير ليفربول.