برايتون يصعق توتنهام 4-1 في الدوري الإنجليزي





فاز برايتون آند هوف ألبيون 4-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير المنتشي بحسم لقب الدوري الأوروبي، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وخاض توتنهام المباراة في أجواء احتفالية بعد تغلبه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وتقدم بهدف سجله دومينيك سولانكي من ركلة جزاء بعد 17 دقيقة بعد خطأ أخرق من ماتس فيفر على ماتيس تيل.

لكن برايتون عادل النتيجة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق جاك هينشيلوود، الذي هز الشباك مجددا بلمسة ذكية بكعب القدمفي الدقيقة 64.

بعدها، سجل مات أورايلي من ركلة جزاء بعد تعرض دييجو جوميز لعرقلة من إيف بيسوما، الذي سجل هدفا مذهلا في الوقت بدل الضائع.

وأنهى توتنهام الموسم في المركز 17، أدنى مراكزه في الدوري منذ 21 عاما، برصيد 38 نقطة، وهو أدنى رصيد له في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. مع ذلك، كان تركيز جماهير الفريق منصبا على الاحتفال بلقب الدوري الأوروبي.