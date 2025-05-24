ريال مدريد يختتم مشواره في الدوري بثنائية مبابي أمام سوسيداد





اختتم فريق ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز 2 / صفر على ضيفه ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة، اليوم السبت.

سجل كيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتين 38 و83 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 31 هدفا ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإسباني بفارق 6 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، ويعزز أيضا من حظوظه في الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف للدوريات الكبرى هذا الموسم.

وقفز كيليان مبابي بهذه الثنائية لصدارة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي متفوقا على كل من فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وبخلاف ثنائية كيليان مبابي، ودع ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق والنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بعد آخر ظهور لهما في ملعب "برنابيو" بعد رحيلهما عن صفوف الفريق المدريدي بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في الوصافة متخلفا بنقطة واحدة عن غريمه برشلونة بطل المسابقة هذا الموسم.

أما ريال سوسيداد تلقى خسارته الثالثة أمام ريال مدريد هذا الموسم بعد الخسارة بهدفين دون رد في مباراة الدور الأول، والخسارة بهدف في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما تعادل الفريقان إيابا بنتيجة 4 / 4 بعد التمديد في الوقت الإضافي بمباراة الإياب.

وتجمد رصيد سوسيداد عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق الأولى مع أفضلية نسبية لريال مدريد، حيث كاد مبابي أن يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من أردا جولر، ولكن أوناي ماريرو حارس سوسيداد أنقذ مرماه من فرصة خطيرة.

وبعدها بثلاث دقائق كان أندريه لونين حارس ريال مدريد يقظا في التصدي لفرصة خطيرة أمام سيرجيو جوميز، وواصل مبابي تهديده للفريق الباسكي بتسديدة أخرى فوق العارضة بالدقيقة 12، وبعده سدد زميله الشاب راؤول أسينسيو كرة تعامل معها حارس مرمى سوسيداد بثبات في الدقيقة 21.

سدد فيدريكو فالفيردي كرة فوق العارضة في الدقيقة 25، ورد الضيوف برأسية بابلو مارين فوق العارضة بالدقيقة 27، وبعدها كاد لوكا سوسيتش أن يمنح الضيوف هدف التقدم، لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 34.

وأسفر الضغط المدريدي عن احتساب ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" التي أشارت بوجود لمسة يد ضد بابلو مارين، وسدد مبابي الكرة ولكن تصدى لها حارس ريال سوسيداد لترتد الكرة مجددا إلى النجم الفرنسي ليسدد في المرمى.

وحاول سوسيداد إدراك التعادل بمحاولات غير مؤثرة لنجومه سيرجيو جوميز وتاكيفوسا كوبو وزوبيميندي، لكن لونين حارس ريال مدريد نجح في الخروج بشباك نظيفة.

بدأ الشوط الثاني بإيقاع هادئ ومحاولتين خارج إطار المرمى في أول ربع ساعة حيث سدد مبابي كرة فوق العارضة، ورد البديل جون أولاساجاستي برأسية فوق العارضة.

واضطر أنشيلوتي لاستبدال اللاعب المغربي إبراهيم دياز بسبب الإصابة ليشارك مكانه فينيسيوس جونيور، بينما دخل خيسوس فاييخو مكان أوريلين تشواميني لتنشيط خط الدفاع.

واصل أوناي ماريرو حارس مرمى سوسيداد تألقه بالتصدي لمحاولتين أمام فيينسيوس ومبابي في الدقيقتين 62 و79، قبل أن يتعاون الثنائي بتمريرة من فينسيوس قابلها مبابي بقدمه اليسرى في الشباك ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وبعدها توقف اللعب لدقائق قليلة من أجل استبدال لوكا مودريتش الذي نال تحية كبيرة من زملائه الحاليين والجماهير الحاضرة في المدرجات لتوديعه في آخر ظهور له في "برنابيو".

وقف لاعبو الريال في ممر شرفي لمودريتش، وصافحهم جميعا قبل أن يصافح أنشيلوتي والجهاز المعاون، وتواجد أيضا الألماني توني كروس نجم ريال مدريد السابق الذي اعتزل العام الماضي ليودع مودريتش الذي أكمل متابعة اللقاء على مقاعد البدلاء رفقة زوجته وأبنائه.

وقبل إطلاق صافرة النهاية كاد مارتن زوبيميندي أن يسجل هدفا شرفيا للضيوف بتسديدة مرت فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز معنوي لريال مدريد قبل انطلاق مشواره في كأس العالم للأندية تحت قيادة فنية جديدة بعد الإعلان أيضا عن رحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم.