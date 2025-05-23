النصر والعين.. «وداعية شرودر»

دبي ، العين ، خورفكان - عدنان الغربي، طلحة عبدالله ومحمد فضل

يلتقي النصر نظيره العين، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء وداعي للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي سبق له أن درب الزعيم قبل توليه قيادة العميد، وشاءت الصدف أن يلتقي الفريقان وجهاً لوجه في آخر محطة لشرودر قبل رحيله النهائي عن النصر، ما يضفي على المباراة المزيد من المشاعر المختلطة.

وصرح شرودر أن المباراة ستكون فرصة أيضاً لوداع لاعبيه السابقين في العين الذين بدأ معهم مشواره في الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أنه يفضل أن تسيطر على المباراة الأجواء الحماسية لا الوداع العاطفي.

وقال: «بالـتأكيد ستكون لحظات عاطفية، سأودع الفريقين اللذين دربتهما في مباراة واحدة، أتمنى أن لا تكون الأخيرة وأعود مرة أخرى للتدريب هنا». وأكد شرودر أنه لا يوجد أجمل من إنهاء المشوار مع فريقه بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة، موضحاً أنه رغم الغيابات العديدة في صفوفه إلا أنه متفائل بقدرة النصر على تحقيق النتيجة المطلوبة.

وبات المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو أبرز المرشحين لقيادة النصر خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، الذي يودع الفريق رسمياً بنهاية مباراة العين.وبعد فشل المفاوضات مع الأرجنتيني ماتياس ألميدا، كثف النصر جهوده لإيجاد البديل سريعاً، وإلى جانب غاتوزو المرشح الأبرز تضم قائمة العميد مدرباً برتغالياً سبق له التدريب في المنطقة.

وكان العميد قد تعاقد مع الإيطالي روكو مايورينو، المدير الرياضي السابق لأيه سي ميلان، ليشغل المنصب نفسه لشركة النصر لكرة القدم، ما يعزز من حظوظ غاتوزو لقيادة العميد في الموسم المقبل.

ودرب غاتوزو أعرق الأندية الأوروبية خلال مسيرته التدريبية؛ أبرزها فريقه السابق ميلان بين نوفمبر 2017 ومايو 2019، وفيورنتينا ونابولي وفالنسيا الأسباني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وعُرف غاتوزو بشراسته في أرض الملعب عندما كان لاعباً، خصوصاً مع ميلان ومنتخب إيطاليا الذي أحرز معه لقب مونديال 2006، واستهل مشواره التدريبي مع سيون السويسري في 2012، ثم باليرمو، كريت اليوناني وبيزا، وقاد نابولي للفوز بلقب الكأس الإيطالية عام 2020.

ويحتل النصر المركز السادس بـ38 نقطة بفارق 3 نقاط عن العين في المركز الخامس، ويسعى العميد، الذي لم يخسر آخر 6 جولات لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.

تسجل تشكيلة النصر العديد من الغيابات المؤثرة، وتشمل الغيابات 4 لاعبين بداعي الإيقاف هم: الهولندي ليروي فير، السنغالي موسى نداي، البرازيلي ماتياس أوليفيرا وغوستافو أليكس، وراشد عيسى وحسين مهدي بسبب الإصابة، إلى جانب هداف الفريق علي مبخوت لارتباطه بالخدمة الوطنية.

هدف

بدوره، يتطلع العين لتحقيق الفوز في آخر مبارياته المحلية قبل الدخول في أجواء الإعداد لمونديال العالم بأمريكا، حيث سيقيم الفريق معسكراً مغلقاً بالولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن يؤدي خلاله مباراتين وديتين قبل انطلاق المسابقة العالمية.

وعمد المدرب خلال التدريبات الأخير قبل مواجهة النصر الليلة إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، بإخضاعهــــم لتماريــن واختبــــــارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق التكتيك وأسلوب اللعب، وسيدخل مباراة الليلة بصفوف مكتملة دون أية غيابات.

وأكد الصربي، فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه لم يكن لديه متسع من الوقت، قبل مواجهة النصر في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، غير أن الأهم هو أن الصفوف مكتملة ولا توجد لدينا غيابات بداعي الإيقاف أو الإصابة.

وعبّر المدرب الصربي عن ارتياحه لأداء لاعبي فريقه، مشيراً إلى أن أجواء الفريق داخل غرفة الملابس إيجابية واللاعبين سعداء ويشعرون بالارتياح لما نقوم به وأسلوب اللعب.

وأنا راضٍ عن جديتهم في العمل اليومي، لأنهم يعلمون أن الأداء الجيد في التدريبات ينعكس على مردودهم في المباريات. وتحدث مدرب العين عن قصر فترة الراحة قبل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، معرباً عن فخره بهذه المشاركة العالمية، وقال:

«قدم اللاعبون أداءً جيداً مع مدربين سابقين وحصلوا على دوري أبطال آسيا، ونحن جميعاً فخورون بذلك، ونؤكد على أهمية تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد في إطار التجهيز للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً وأننا سنلعب ثلاث مباريات في ثمانية أيام مع فرق جيدة جداً».

إثارة

وعاد الشارقة من بعيد وحقق «ريمونتادا» مثيرة أمام مضيفه خورفكان بعد أن حول بطل آسيا تأخره في الشوط الأول بهدفين إلى فوز برباعية خلال المباراة التي أقيمت في ختام مواجهات الأسبوع 25، تقدم خورفكان بهدفي السبق عن طريق البرتغالي ايلتون فيلبي والمغربي طارق تيسودالي في الدقيقتين 6،32.

وفي الشوط الثاني تحولت الكفة للشارقة الذي سجل رباعية عن طريق لوان بيريرا «هدفين» وهدف للتونسي فراس بالعربي وعثمان كمارا في الدقائق 54، 82، 85، 90 + 7 ليستعيد الشارقة وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة، وتجمد خورفكان عند 33 نقطة في المركز الثامن.