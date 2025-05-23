«المحترفين» تحصد جائزة الأفضل في التفاعل الجماهيري إعلامياً بالشرق الأوسط

فازت رابطة المحترفين الإماراتية، بجائزة «أفضل جهة في التفاعل الرياضي للجماهير إعلامياً في الشرق الأوسط لعام 2025»، ضمن جوائز صناعة الرياضة «ASPIA» العالمية، وذلك بالشراكة مع منصة «تيك توك».

ويأتي التتويج تقديراً لجهود الرابطة في تعزيز التفاعل الجماهيري، من خلال الإنتاج الإعلامي المبتكر الذي قدمته عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما «تيك توك»، والذي أسهم في إيصال محتوى الرابطة إلى شريحة واسعة من الجماهير.

وتعد جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، مناسبة سنوية تُكرّم المؤسسات والشخصيات التي لها إسهامات بارزة في تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز تأثيره الإقليمي والدولي.

وحرصت الرابطة على إعداد وإنتاج مجموعة من البرامج والمحتويات الرقمية التي أسهمت في نشر مفاهيم كرة القدم، والترويج لمختلف المسابقات، إلى جانب تسليط الضوء على شركاء الرعاية والداعمين، بما انعكس إيجاباً على مستوى الحضور الجماهيري، ورفع القيمة التسويقية والتجارية للمسابقات التي تنظمها.