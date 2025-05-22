9.6 % ارتفاعاً في القيمة السوقية لدورينا مقارنة ببداية الموسم

«دوري المحترفين» يتصدر القارة في نسبة اللاعبين الأجانب والمقيمين بـ46 %

سجلت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين، نسبة ارتفاع تقدر بـ9.6 % مقارنة ببداية الموسم، حيث تجاوزت عتبة 373 مليون يورو تزامناً مع اقتراب الموسم من نهايته، ليعزز بذلك دورينا مكانته ثاني أعلى قيمة سوقية على مستوى دوريات المحترفين في قارة آسيا، طبقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

وحققت القيمة السوقية لدورينا زيادة قدرها 36 مليون يورو مقارنة ببداية الموسم الجاري، عندما بلغت 337 مليون يورو في منتصف أغسطس الماضي، كما سجلت القيمة السوقية لدورينا زيادة تقدر بـ85 مليون يورو مقارنة بنهاية الموسم الماضي في شهر يونيو 2024.

وشهدت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين عدة تطورات خلال الموسم الحالي، حيث سجلت ارتفاعاً قياسياً في أكتوبر الماضي، عندما وصلت إلى 373.5 مليون يورو، ثم تراجعت بـ13 مليون يورو بعد شهر واحد (نوفمبر)، قبل أن تبدأ في الارتفاع من جديد لتبلغ 373.3 مليون يورو الشهر الجاري.

وتطورت القيمة السوقية لدورينا نحو الارتفاع بشكل واضح في الموسمين الأخيرين بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين، حيث يتصدر دوري أدنوك للمحترفين، المركز الأول بين الدوريات الآسيوية، من حيث نسبة الأجانب، مقارنة بإجمالي اللاعبين المقيدين في الأندية، بواقع 46.1 % من مجموع اللاعبين المقيدين في قوائم 14 نادياً، مقابل 43 % في الدوري القطري و37.4 % في الدوري السعودي.

وحافظ كل من العين والشارقة على صدارتهما قائمة أغلى أندية الدوري بقيمة سوقية بلغت 44.84 مليون يورو للعين، و43.63 مليون يورو للشارقة بطل دوري أبطال آسيا، مقابل 39.38 مليون يورو لشباب الأهلي بطل الدوري، ثم الجزيرة بـ38 مليون يورو، والوصل 37 مليون يورو، والوحدة بـ36.5 مليون يورو، والنصر بـ24.2 مليون يورو.

وحل كلباء ثامناً 20.12 مليون يورو، ثم البطائح تاسعاً بـ19.91 مليون يورو، ثم خورفكان عاشراً بـ17.71 مليون يورو، ثم بني ياس بـ15.43 مليون يورو، وعجمان بـ 13.97 مليون يورو، فيما حل دبا الحصن في المركز قبل الأخير 12.36 مليون يورو، وجاء العروبة في المركز الأخير 8.94 ملايين يورو.

وعلى صعيد اللاعبين حافظ نبيل فقير، لاعب الجزيرة على صدارته قائمة أغلى لاعبي المسابقة بـ9 ملايين يورو، يليه سردار أزمون لاعب شباب الأهلي بـ 7.5 ملايين يورو، وكذلك سفيان رحيمي لاعب العين بـ7.5 ملايين يورو، يليه فابيو ليما لاعب الوصل بـ 7 ملايين يورو، ثم عمر خريبين لاعب الوحدة بـ5.5 ملايين يورو، والمغربي طارق تيسودالي مهاجم خورفكان بـ5 ملايين يورو، والأرجنتيني كاكو لاعب العين بـ5 ملايين يورو.

وتصدر الدوري السعودي الأعلى قيمة سوقية في آسيا بمليار يورو، بفضل الصفقات العالمية التي أبرمتها الأندية السعودية، وفي مقدمتها الكولومبي جون دوران المنتقل من أستون فيلا إلى النصر في الانتقالات الشتوية وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو، ويأتي بعده الفرنسي موسى ديابيه لاعب الاتحاد بـ35 مليون يورو، ثم البرتغالي روبن نيفز لاعب الهلال، ومدافع النصر محمد سيماكان والإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي بـ28 مليون يورو لكل منهم.

وصعد الدوري القطري إلى المركز الثالث بـ346.55 مليون يورو، مقابل تراجع الدوري الياباني للمركز الرابع بقيمة تبلغ 294.7 مليون يورو، وجاء الدوري الكوري الجنوبي رابعاً، بقيمة سوقية 154 مليون يورو، واحتل الدوري الصيني المركز السادس آسيوياً، بقيمة سوقية 136.8مليون يورو يليه الدوري الإيراني بـ135 مليون يورو.