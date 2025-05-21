الوصل إلى وصافة دورينا «مؤقتاً» بالفوز على بني ياس

حقق فريق الوصل الفوز على حساب ضيفه بني ياس بنتيجة 3 - 1، أمس، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد زعبيل، ضمن مواجهات الجولة 25 بدوري أدنوك للمحترفين.

بهذا الفوز أضاف الوصل النقاط الثلاث إلى رصيده ليصل إلى 46 نقطة، ليحتل المركز الثاني «الوصافة» مؤقتاً في ترتيب جدول الدوري، متقدماً على منافسه الوحدة بفارق نقطة، في انتظار مباراة الشارقة صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة أمام مضيفه خورفكان، المقررة اليوم في ختام الجولة، في حين تجمد رصيد بني ياس عند 26 نقطة، ليستقر في المركز الحادي عشر.

في الشوط الأول سارع الوصل إلى الامتداد سريعاً في نصف ملعب بني ياس، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، ليفرض حضوراً هجومياً، نتج عنه إحرازه هدف التقدم في الدقيقة 12، والذي حمل توقيع مدافع بني ياس جواو فيكتور بالخطأ في مرمى فريقه، الأمر الذي فرض على بني ياس اتخاذ عدة تدابير دفاعية وهجومية لتعويض التأخر بهدف، قبل أن يتعرض لضربة قاسية، تمثلت بطرد المدافع حسن المحرمي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 28، والتي جاءت بعد عودة حكم الساحة لتقنية الفيديو، ملغياً البطاقة الصفراء التي كان قد أشهرها للاعب قبل ذلك، ومع مضي الوقت احتسب الحكم ركلة جزاء للوصل، لكن سرعان ما ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو، لتزداد مصاعب بني ياس إثر خروج لاعبه يوسفو نيكتيه بداعي الإصابة.

حيث دخل بديلاً عنه بيرنارد فاي، قبل أن يدخل الفريقان مجريات الشوط الثاني، الذي استهله الوصل بإحراز الهدف الثاني، الذي سجله سياكا سيديبي بعدما استغل كرة مرتدة من حارس المرمى فهد الظنحاني، لم يتوانَ عن تسديدها في الشباك بالدقيقة 52، ليعقب الهدف انتفاضة قصيرة من لاعبي بني ياس، الذين نجحوا في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول بواسطة إزار ماركوفيتش في الدقيقة 60 إثر تمريرة من زميله أرنود لوسامبا، ومع مضي الدقائق شهدت مجريات المباراة بعض التوازن في مشاهد التهديد، التي جاءت متبادلة.

لكن الوصل لم تخفت خطورته، إذ حافظ على وقعه الهجومي الضاغط، لينجح لاعبه جواو بيدرو في إضافة الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 87، وبه انتهت المباراة التي شهد وقتها بدل الضائع إشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب بني ياس سهيل النوبي، وتحديداً في الدقيقة 90+5.

يذكر أن مركز وصافة جدول دوري أدنوك للمحترفين أصبح في غاية الأهمية لفريقي الوصل والوحدة، في ظل التنافس على مقعد مؤهل مباشرة إلى أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل ، بعدما ضمن فريق شباب الأهلي بطل النسخة الحالية من الدوري، وفريق الشارقة الفائز بدوري أبطال آسيا 2 قبل عدة أيام على حساب ليون سيتي السنغافوري بنتيجة 2 - 1، المقعدين الأول والثاني في البطولة الآسيوية.