الوحدة يحسم«ديربي» العاصمة ويتصدر الدوري مؤقتاً

أبوظبي – محمد صادق، خورفكان - محمد فضل

حسم الوحدة ديربي أبوظبي بتغلبه على مضيفه الجزيرة 1 - 0، مساء أمس على استاد محمد بن زايد، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. وتصدّر الوحدة ترتيب الدوري، مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، في انتظار بقية نتائج الجولة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 7 نقاط.

وواصل الوحدة تفوقه وحافظ على سجله خالياً من الهزيمة أمام الجزيرة للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري، وكرس عقدته للجزيرة الذي لم يتذوق طعم الفوز منذ 5 سنوات.

جاء مستوى الديربي أقل من المتوقع وخاصة في شوط المباراة الأول وسط غياب للمحاولات الهجومية الحقيقية من الطرفين. وأجرى مارينو بوشيتش تبديلاً اضطرارياً مبكراً بعد تعرض محمد النني للإصابة في الدقيقة التاسعة وأشرك بدلاً منه خليفة الحمادي.

وانحصر اللعب أغلب فترات الشوط في وسط الملعب، في الوقت الذي شهد الشوط محاولة وحيدة للجزيرة في الدقيقة 41 بعد عرضية من إبراهيم عادل حولها كوليبالي بجوار المرمى.

ومن خطأ مشترك بين الحارس علي خصيف والدفاع، تمكن الوحدة من تسجيل هدف الفوز بكرة عكسية سجلها المدافع رافل تاجير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1. في الشوط الثاني حاول الجزيرة إدراك التعادل، من دون أن يفلح.

وحقق فريق كلباء «ريمونتادا» مثيرة محولاً تأخره بهدفين إلى فوز عريض برباعية أمام مضيفه خورفكان خلال المباراة المتقلبة . أحرز رباعية «النمور» سيكو بابا وشهريار وأحمد أبوناموس ونيمانا جوفيك في الدقائق «55، 74، 86، 89» فيما أحرز ثنائية «النسور» البرازيلي لورانسي والمغربي طارق تيسودالي في الدقيتين «33، 45+ 3»، وطرد حكم المباراة زايد النعيمي لاعبي كلباء أحمد جشك ولورانسي في الدقيقتين 19 ، 62 ليصل كلباء برصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث قبل نهاية مباراة الجولة، فيما بقي خورفكان برصيد 4 نقاط.