قمة الجزيرة والوحدة تدشن الجولة الخامسة لـ«دورينا»

أبوظبي - محمد صادق، خورفكان - محمد فضل

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد إقامة 3 قمم تجمع الأولى الجزيرة مع الوحدة، والثانية شباب الأهلي مع العين، والثالثة الوصل مع الشارقة، وستتجه الأنظار في الثامنة والربع مساءً، صوب استاد محمد بن زايد، لمتابعة ديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة في قمة مباريات الجولة الخامسة.

ويمثل الديربي أهمية خاصة للجارين كونه مباراة لها خصوصية شديدة بين جماهير الفريقين و بطولة في حد ذاتها. ويأتي ديربي أبوظبي في ظل الصراع على مراكز المقدمة في الترتيب، إذ يحتل الوحدة المركز الثالث بـ 8 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن الجزيرة الذي يحتل المركز الرابع بـ7 نقاط.

الجزيرة صاحب الأرض يدخل اللقاء باحثاً عن كسر عقدة استمرت لمدة 5 سنوات بعدم الانتصار على غريمه الوحدة في الدوري منذ آخر فوز له في الديربي 2 - 0 في ديسمبر 2020، بينما يتطلع الوحدة لمواصلة تفوقه في الديربي في السنوات الأخيرة وتحديداً في آخر 9 مواجهات لم يتذوق فيها طعم الخسارة من منافسه، إذ حقق الفوز في 6 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.

كما يستضيف خورفكان في تمام الساعة الخامسة والنصف، جاره كلباء، ضمن مواجهات الأسبوع الخامس من دوري أدنوك للمحترفين، وأكمل الفريقان استعدادهما للمباراة، وتحقيق الفوز والثلاث نقاط، قبل توقف الدوري لنحو 3 أسابيع، وذلك لإفساح المجال لمشاركة منتخبنا الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.

يحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، بعد تعرض الفريق لهزيمتين والفوز في مباراة والتعادل في مثلها، أما كلباء، فقد عاد بفوز مهم من ملعب دبا، وهي النتيجة التي رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، مناصفة مع الجزيرة والوصل بنفس الرصيد.

ويشهد غداً الخميس قمتين، تجمع الأولى شباب الأهلي الثاني صاحب الـ10 نقاط مع العين المتصدر وله نفس الرصيد متفوقاً بفارق الأهداف؛ إذ يلتقيان في استاد راشد بدبي، وكلاهما يرغب في المحافظة على الصدارة.

والتقى الفريقان في 32 مباراة تفوق العين في 13 منها مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، فيما حسم التعادل 9 مباريات، وفي اليوم نفسه يستضيف استاد زعبيل قمة الوصل «7 نقاط» مع نظيره الشارقة «4 نقاط»، إذ يأمل الأخير العودة للانتصارات بعد التعثر أمام عجمان بالجولة الماضية، فيما يطمح الوصل إلى مواصلة انتصاراته.

وتقابل الفريقان في 30 مباراة بدوري المحترفين، تفوق خلالها الوصل في 13 مواجهة مقابل 10 انتصارات للشارقة، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل. وفي بقية المواجهات يلتقي بعد غد الجمعة بني ياس مع عجمان في استاد بني ياس، والظفرة مع البطائح في استاد حمدان بن زايد، والنصر مع دبا في استاد آل مكتوم.