«العميد» بلا هزيمة في آخر 6 مباريات بدوري المحترفين

محمد فضل - طلحة عبدالله

واصل النصر مشوار التألق خلال مرحلة الإياب، وتمكن من تحقيق فوز صعب ومهم على مضيفه كلباء بنتيجة 3 - 2 خلال المباراة المثيرة التي أقيمت ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين وشهدت تسجيل 5 أهداف خلال الشوطين.

أحرز ثلاثية العميد التي جاءت في الشوط الأول البوسني سمير مميسيفيتش وماتيوس دي اوليفيرا وهاريس 3،13، 45 + 1، وسجل لكلباء كل من دانيال بيسا وعلي سالمين في الدقيقتين 48، 83، ليصل النصر برصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس بشكل مؤقت متجنباً الهزيمة في 6 مباريات متتالية فيما بقى كلباء برصيد 31 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل العين وضيفه عجمان 0-0 على ملعب استاد هزاع بن زايد وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (41 نقطة) في المركز الخامس وتقلصت حظوظه للحد الأدنى بالحصول على مقعد للتمثيل الآسيوي وربما فقد الفرصة رسمياً في حال فوز منافسيه المباشرين الوحدة والوصل، فيما رفع عجمان رصيده إلى (28 نقطة) في المركز العاشر.

على جانب آخر، تستكمل بقية مباريات الجولة 25، بإقامة 3 مباريات، في اللقاء الأول، يلتقي الوصل وبني ياس على استاد زعبيل، عند الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً، في مواجهة ساخنة، حيث يحل الوصل رابعاً بـ43 نقطة، ولا تزال آماله قائمة في خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة قبل نهاية الدوري، إذ تفصله نقطتان عن الشارقة الوصيف، ولا بديل أمامه سوى الفوز وانتظار تعثر الشارقة أمام خورفكان الخميس المقبل، كما أن الفوز يحافظ للفريق في حالة عدم تعثر المنافسين على مركزه الرابع وفرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 على أقل تقدير، في المقابل، يدخل بني ياس المباراة من دون ضغوط، ويسعى إلى تحسين ترتيبه قبل جولة الختام، ويحتل بني ياس المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

كما يستقبل شباب الأهلي ضيفه دبا الحصن على ملعب استاد راشد في التاسعة من مساءً، في مباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم «الفرسان» درع الدوري للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، بصدارته الحالية لترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، فيما هبط دبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى باستقراره في المركز 13 قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وفي اللقاء الأخير، يسعى العروبة إلى رد اعتباره والثأر لهزيمته أمام مضيفه البطائح الذي تمكن من تحقيق الانتصار عليه في الدور الأول بهدف جاء في الوقت القاتل من اللقاء.