شباب الأهلي يهزم النصر في الوقت القاتل.. والعين يتصدر بالثلاثة وكلباء يتخطى دبا

دبي - العين - كلباء، عدنان الغربي وطلحة عبدالله ومحمد فضل

تمكن شباب الأهلي من فك شفرة دفاع النصر الحصين وتغلب عليه بهدف دون رد، مساء أمس، في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، وحمل الهدف توقيع الإيراني سردار أزمون في الوقت القاتل «90 + 5»، ليلحق بالعميد أول خسارة في الموسم، وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين المتصدر، بينما تراجع النصر إلى المركز السادس بـ7 نقاط.

في المباراة الثانية، تصدر العين جدول المسابقة رافعاً رصيده إلى 10 نقاط بعد فوزه 3 - 0 على ضيفه خورفكان على ملعب استاد هزاع بن زايد، وبخسارته بقي خورفكان في المركز العاشر بـ4 نقاط، سجل أهداف العين المهاجم التوغولى لابا كودجو في الدقائق 45 + 1، و58، و78 من ركلة جزاء.

كما قلب كلباء تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين على مضيفه دبا، أحرز ثنائية كلباء ريني ريفاس والبديل أحمد أبوناموس في الدقيقتين 53، و90 + 2، وسجل لدبا اللاعب إياغوا أزيفيدو في الدقيقة 17، ليصل كلباء برصيده إلى 7 نقاط، ويظل دبا دون رصيد.

تستكمل بقية مباريات الجولة، اليوم، بمباراتين، في الأولى يستضيف البطائح نظيره الوصل على ملعب استاد خالد بن محمد عند الساعة الخامسة والنصف مساء، ويتواجد البطائح في المركز 12 بـ 3 نقاط، ويحل الوصل تاسعاً بـ 4 نقاط،.

كما يلتقي الشارقة وعجمان عند الثامنة والربع مساء، في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، على الرغم من تراجع الشارقة في جدول مكتفياً بفوز وحيد على دبا، ليجمع 4 نقاط فقط، في المقابل نجح عجمان في تحقيق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب البطائح، ليحصد أول 3 نقاط في رصيده، ويسعى البرتقالي إلى مواصلة النتائج الإيجابية بخطف فوز جديد على حساب منافس قوي بحجم الشارقة.