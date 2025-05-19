فياريال يصدم برشلونة في يوم احتفاله بلقب الدوري

وجه فياريال صدمة لبرشلونة المتوج باللقب وتغلب عليه 3-2 اليوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لتكون أول هزيمة لبرشلونة منذ أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكان برشلونة حسم تتويجه بالفعل بلقب الدوري إثر فوزه 2-صفر على إسبانيول يوم الخميس الماضي، إذ تفوق على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق لا يمكن تعويضه خلال آخر جولتين بالموسم.

وكانت مباراة اليوم بالاستاد الأولمبي في برشلونة بمثابة فرصة للاحتفال باللقب وتقديم جائزة البطولة لبرشلونة وسط جماهيره، لكن فياريال أثر على بهجة الاحتفالية. وقال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة لمنصة دازون قبل الانضمام لزملائه للاحتفال بالتتويج "أعتقد أن فياريال لعب مباراة جيدة... لكن ما يهم هو أننا الأبطال". وأضاف لوبيز الذي سجل ثاني أهداف برشلونة في المباراة "أنا سعيد بتسجيل الهدف، رغم أنه لم يساعدنا على تحقيق فوز آخر كنا نطمح إليه بشدة. لكن الأهم هو أننا فزنا بالدوري، وهذا ما في الأمر، نستحق هذا، ولنواصل احتفالاتنا".

وافتتح أيوزي بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي السابق التسجيل لفياريال من هجمة مرتدة في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل الأمين جمال لبرشلونة في الدقيقة 38 ثم تقدم زميله لوبيز للفريق بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبعدها أرسل أليكس باينا تمريرة متقنة إلى سانتي كوميسانا ليدرك التعادل لفياريال بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 80، استغل الكندي تاجون بوكانان هفوة من لاعبي برشلونة ليسجل هدف الفوز إثر عرضية من جيرارد مورينو، وهو الفوز الذي ضمن لفياريال مكانا في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وقبل الجولة الأخيرة من الدوري هذا الموسم، يحتل برشلونة الصدارة برصيد 85 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام ريال صاحب المركز الثاني، ويليهما أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

ويحتل أتليتيك بيلباو وفياريال المركزين الرابع والخامس برصيد 70 نقطة و67 نقطة، على الترتيب، وهما آخر المراكز الخمسة المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.