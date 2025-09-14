تعادل إيجابي للوصل والعين في الـ«كلاسيكو».. والجزيرة والنصر بدون أهداف

أحمد عيسى، محمد صادق

تعادل الوصل مع ضيفه العين بهدف لكل منهما، في «كلاسيكو» كرة الإمارات والقمة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد زعبيل في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، سجل هدف الوصل سيرجينيو في الدقيقة 47، وأحرز هدف التعادل للعين لابا كودجو في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، يرفع الوصل رصيده للنقطة 4 في المركز الثامن، فيما يصل رصيد العين للنقطة 7 في الوصافة.

وفي مباراة قمة أخرى، تعادل الجزيرة والنصر دون أهداف، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. بهذه النتيجة يحرم الجزيرة ضيفه النصر من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي وحصد العلامة الكاملة، ليرفع «العميد» رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثالث بجدول الترتيب، ويصل الجزيرة إلى النقطة الرابعة.

ونجح الهولندي مارينو بوشيتش المدير الفني الجديد لفريق الجزيرة الذي تولى المهمة خلفاً للمغربي الحسين عموتة في تجنب الخسارة في أول مباراة يقود فيها الفريق عقب توليه المهمة، ويعد التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 5 أعوام، إذ كانت آخر مباراة انتهت بينهما بالتعادل 1-1 بالدوري في أكتوبر 2020.