3 مباريات في انطلاق الجولة الثالثة لدوري المحترفين

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات، حيث يستقبل شباب الأهلي ضيفه بني ياس على ملعب استاد راشد، في الساعة الثامنة و15 دقيقة، من مساء اليوم، ويبدو اللقاء سهلاً على الورق لـ«الفرسان»، الذي يدافع عن درع الدوري.

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 4 نقاط، في حين يطمح بني ياس إلى العودة بنتيجة إيجابية من دبي.

ويستقبل كلباء بملعبه ضيفه الوحدة عند السادسة إلا عشر دقائق مساء، وتبدو رغبة الفوز حاضرة في كل معسكر، إذ يخوض النمور اللقاء برصيد 3 نقاط، ويملك العنابي 4 نقاط.

ويحل الشارقة ضيفاً على خورفكان في ديربي إمارة الشارقة عند الساعة الثامنة والنصف.