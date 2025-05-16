الاتحاد بطلاً للدوري السعودي بعد تغلبه على الرائد بثلاثية

أحرز الاتحاد لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-1 "الخميس" في المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع الاتحاد الفارق الذي يفصله عن الهلال الثاني وبطل الموسم الماضي إلى تسع نقاط، حاسما اللقب قبل مرحلتين من نهاية الدوري حتى في حال فوز ملاحقه "الجمعة" على مضيفه الفتح، وذلك لأنه يملك الأفضلية في المواجهتين المباشرتين (1-3 و4-1).

وسجل الهولندي ستيفن بيرخفين (21) والبرتغالي دانيلو بيريرا (40) وعبد الرحمن العبود (47) أهداف الاتحاد، بعد تقدم الرائد عبر الكاميروني عمر غونساليس (9).

واستعاد فريق مدينة جدة اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي الهلال حامل الرقم القياسي (19).

واستفاد الاتحاد من بدايته القوية وتحقيقه 12 انتصارا من أول 13 مباراة وأفضليته في مباريات القمة مع الأندية الثلاثة الأخرى التي تشكل الرباعي الكبير، الهلال والنصر والأهلي.

أحرز 13 نقطة من أصل 18 ممكنة مع "الكبار"، فخسر أمام الهلال ذهابا 1-3 وفاز عليه إيابا 4-1، فاز على النصر مرتين (2-1، 3-2) وفاز على الأهلي بطل آسيا 1-0 وتعادل معه 2-2.

وركز الاتحاد على المنافسات المحلية بعد حلوله خامسا في موسم 2024، في ظل انشغال خصومه بدوري أبطال آسيا للنخبة التي ابتسمت للأهلي في نهائي جدة على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.

وانحصرت المنافسة "منطقيا" على اللقب بين الاتحاد والهلال معظم فترات الدوري، فيما بقي كل من الأهلي ونجمه الجزائري رياض محرز والنصر مع نجمه الأربعيني كريستيانو رونالدو ومدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، على بعد نقاط معدودة من المتصدرين.