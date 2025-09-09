تونس إلى المونديال للمرة السابعة في تاريخها

بلغت تونس نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، للمرة السابعة في تاريخها، بتغلبها أمس على مضيفتها غينيا الاستوائية 1 - 0 ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

وأصبح «نسور قرطاج» ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة بعد المغرب من المجموعة الخامسة قبل جولتين من انتهاء التصفيات، والمنتخب العربي الثالث بعد الأردن من قارة آسيا. وتدين تونس بفوزها إلى البديل محمد علي بن رمضان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 + 4 بعد انتزاع البديل الآخر فراس شواط كرة من المدافع ساوول كوكو انفرد من بعدها بالمرمى، لكنه مرر الكرة إلى زميله بن رمضان الذي تابعها في الشباك.

ورفعت تونس التي يقودها المدرب سامي طرابلسي، قائد المنتخب في مونديال 1998، رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 10 نقاط عن ناميبيا التي لم تعد قادرة على اللحاق بمنافستها على الرغم من خوضها مباراة أقل.

وقال المتألق محمد علي بن رمضان عقب اللقاء: مبروك للمنتخب التونسي على التأهل لكأس العالم وخضنا مباراة قوية واللاعبين اجتهدوا وساهموا في الفوز والصعود الى المونديال.

وأضاف: زياد الجزيري إداري المنتخب أخبرني قبل المباراة أنني سوف أسجل هدفاً وأقود المنتخب للتأهل وحدث بالفعل.