نجوم ليفربول يحتفلون بدرع الدوري في دبي

واصل عدد من نجوم ليفربول احتفالاتهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في دبي، حيث التُقطت صور للاعبين من «الريدز»، وهم يستمتعون باليخت والفندق ذي الخمس نجوم بعد التعادل مع أرسنال 2 - 2، في الجولة 36 يوم الأحد الماضي، وعدم ارتباط ليفربول بأي مباريات في الدوري حتى يوم الاثنين المقبل، عندما يحل ضيفاً على برايتون ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل»، صوراً اقتطعت من فيديو لنجوم ليفربول، فيرجيل فان دايك، وأليسون، ولويس دياز، ودومينيك زوبوسزلاي، وهم يسترخون على متن يخت في دبي، ويتجولون في فندق أتلانتس ذا رويال، ورأت الصحيفة أن تلك الرحلة هي أفضل احتفالية للفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وللحصول على مزيد من الوقت للراحة والاسترخاء للاعبين بين المباريات بعد حسم درع الدوري، وفي الوقت نفسه، تواجد مدرب الفريق أرن سلوت في جزيرة إيبيزا الإسبانية.