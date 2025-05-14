التعادل يحسم «ديربي» النصر وشباب الأهلي

عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق

حسم التعادل بهدف لمثله مباراة «ديربي دبي القديم» بين النصر وشباب الأهلي، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل توري للنصر ودبور لشباب الأهلي في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة رفع «الفرسان» أبطال الدوري رصيدهم إلى 57 نقطة في الصدارة، وتراجع العميد إلى المركز السابع بـ35 نقطة.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض شباب الأهلي أفضليته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وكان قريبا من التسجيل من راسية رينان داسيلفا، التي مرت بجانب القائم في الدقيقة 22، في المقابل تراجع النصر لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة بقيادة مروان أزرقان وعثمان بوسعيد، لكنها لم تشكل خطرا على مرمى شباب الأهلي.

في الشوط الثاني كثف «الفرسان» محاولاتهم الهجومية، وضغطوا على مرمى أحمد شمبيه لكن النصر فاجأهم بهدف التقدم في الدقيقة 54 بواسطة عبد الله توري الذي نجح في إسكان الكرة الشباك من اول لمسة بعد دخوله بديلاً لأزرقان، ما دفع شباب الأهلي للنزول بثقله إلى الهجوم وتمكن من إدراك التعادل عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 74. ورفع الحكم عادل النقبي البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر موسى نداي في الدقيقة 83 بسبب تدخل قوي ضد كون سيلفا.

وقلب الوصل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام مضيفه العروبة خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحافظ الوصل على أمله في الحصول على المقعد الآسيوي بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة منتزعاً المركز الرابع من العين 40 نقطة فيما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الأخير.

بكر العروبة بهدف السبق عن طريق هايبر دو سانتوس في الدقيقة 33 وأحرز فابيو ليما وسيدي بي 36، 43.

وفاز الجزيرة على ضيفه البطائح بهدفين دون رد، على إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، في مباراة لتحسين المراكز في جدول الترتيب، بعدما ضمن البطائح البقاء مع الكبار عقب هبوط دبا الحصن رسمياً. واستعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بعد 5 مباريات لم يتذوق خلالها طعم الفوز، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة،، وتجمد رصيد البطائح عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

افتتح جاي دي التسجيل للجزيرة بهدف مبكر من تسديدة قوية من كرة ثابتة من خارج المنطقة في الدقيقة الخامسة، وحرم القائم نبيل فقير من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 1 - 0.

وعزز الأرجنتيني رامون ميريز مطلع الشوط الثاني تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 49.