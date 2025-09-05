3 مباريات في كأس المحترفين اليوم

تقام، اليوم، 3 مباريات ضمن إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يلتقي البطائح وضيفه النصر على ملعب استاد خالد بن محمد، في الساعة الخامسة و50 دقيقة، من مساء اليوم. ويتطلع البطائح إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز يؤهله إلى الدور التالي من البطولة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وحرصت إدارة نادي البطائح على حضور التدريبات الأخيرة للفريق، ومساندة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي تحدث مع اللاعبين، وطالبهم بالمزيد من التركيز والتحلي بالروح القتالية العالية، للوصول لطموح العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحل العين اليوم ضيفاً على كلباء، على أرضية ملعبه بالساحل الشرقي، ويدخل كل فريق اللقاء بشعار الفوز دون سواه بعد نهاية مباراة الذهاب قبل أيام على وقع التعادل الإيجابي بهدف، ويخوض كلباء اللقاء بصفوف شبه مكتملة عدا بعض الغيابات، عكس العين الذي يفتقد أكثر من 8 لاعبين أساسيين بسبب انضمام بعضهم للمنتخبات الوطنية وغياب آخرين بسبب الإصابة، على غرار المغربي سفيان رحيمي، الغائب منذ انطلاقة الموسم عن صفوف العين.

ويستقبل الوصل ضيفه الظفرة عند الثامنة والنصف، في مواجهة يدخلها صاحب الأرض متفوقاً بفوزه الكبير في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ما يجعل مهمته في التأهل أسهل ويمنحه أفضلية كبيرة.