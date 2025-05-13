دبا الحصن يودّع دوري أدنوك للمحترفين رسمياً

«ديربي» بين النصر وشباب الأهلي.. والبطائح يلاقي الجزيرة اليوم

الوصل ينتظر العروبة.. وعجمان يستضيف اتحاد كلباء

ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق

ودّع دبا الحصن دوري أدنوك للمحترفين، بعد هزيمته على ملعبه أمام الوحدة بهدفين دون رد، عن طريق فاكوندو دانيل وعمر خريبين، في الدقيقتين 53، 90، ليحجز دبا الحصن ثانية بطاقات الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، ويلحق بجاره العروبة الهابط منذ 3 أسابيع أيضاً على يد «العنابي»؛ صاحب فرمان المغادرة لكليهما. بهذه النتيجة يصل الوحدة الى 44 نقطة محتفظاً بمركزه الثالث، ومقترباً خطوة جديدة من حجز المقعد الآسيوي، فيما بقي الحصن عند 16 نقطة.

كما خطف خورفكان تعادلاً 3-3 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام مضيفه بني ياس، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الشامخة بأبوظبي، ليرفع خورفكان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، وبقي بني ياس في المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة. سجل أهداف بني ياس المالي يوسف نياكاتيه «هدفين» في الدقيقتين 12 و38، والصربي ماركوفيتش «58»، فيما أحرز لخورفكان كايكي «16» ودومبيا «60» وطارق تيسودالي «98».

وحقق العين الفوز على مستضيفه الشارقة ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 0-3، في المباراة التي أقيمت باستاد الشارقة، ليقفز العين للنقطة 40 مشاركاً الوصل الذي يخوض مباراته في نفس الجولة أمام العروبة مساء اليوم، نفس الرصيد في المركز الرابع، فيما بقي الشارقة في نقاطه الـ 45 في المركز الثاني متقدماً بنقطة واحدة عن الوحدة ثالث الترتيب، وهي الخسارة الخامسة على التوالي التي يتعرض لها الشارقة في مختلف البطولات.

لم يجد العين صعوبة في تحقيق الفوز، لا سيما بعد أن احتفظ مدرب الشارقة كوزمين بعدد من اللاعبين الأساسيين في دكة البدلاء، على رأسهم الحارس عادل الحوسني وكايو لوكاس وشاهين عبدالرحمن وماجد حسن وميلوني، ونجح العين في افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 بلعبة ذكية من سيان رحيمي عندما استثمر تمريرة روميرو وحوّل الكرة «لوب» فوق الحارس خالد توحيد في سقف المرمى، وعاد رحيمي ليصنع الهدف الثاني في الوقت البديل «ق 45+5» عندما ارتكب معه مارو كاتنيك ركلة جزاء نفذها بنجاح لابا كودجو في المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين.

وابتعد العين بالنتيجة عندما سجل له البديل محمد عوض الله الهدف الثالث من أول لمسة في الوقت البديل «ق 90 +2» لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد للعين.

على جانب آخر، تستكمل بقية الجولة الـ 24 بإقامة 4 مباريات، في الأولى يستضيف النصر جاره شباب الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في لقاء خارج الحسابات الخاصة، لأن نتيجته تهم فقط فريق النصر الذي يطمح لمواصلة المنافسة على مركز متقدم، بينما ستكون تحصيل حاصل للفرسان أبطال الدوري، ويحتل شباب الأهلي الصدارة بـ56 نقطة مقابل 34 للنصر صاحب المركز السادس.

كما يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في تمام الساعة التاسعة مساءً مواجهة فك الارتباط بين عجمان وضيفه كلباء، يأتي عجمان عاشراً برصيد 27 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن ضيفه صاحب المركز التاسع، وتبدو كفة عجمان الأرجح في مواجهات 15 مباراة، حيث فاز عجمان في 8 مباريات، مقابل 5 فاز بها كلباء، وتعادلا مرتين.

وفي ثالثة المباريات، يحل البطائح ضيفاً على الجزيرة عند الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ويسعى الجزيرة للحصول على مقعد في البطولات القارية الموسم المقبل، في المقابل، يدخل «الراقي» المواجهة بعيداً عن الضغوط لـ «الراقي» بعد ضمان بقائه رسمياً في المحترفين.

وفي المباراة الأخيرة، يحل الوصل ضيفاً على العروبة عند الساعة السادسة و10 دقائق مساء، ويخوض الوصل اللقاء بشعار الفوز دون سواه للإبقاء على حظوظه قائمة في خطف أحد المراكز المؤهلة للعب مباشرة في دوري أبطال آسيا، يحل الفريق رابعاً، في المقابل يخوض العروبة الهابط قبل أسبوعين لدوري الهواة المواجهة بأعصاب هادئة ودون ضغوط.