"هاتريك" مبابي يشعل سباق هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى

اشتدت وتيرة المنافسة على صدارة قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته، في كل من إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا.

وشهد الدوري الإسباني تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعدما سجل 3 أهداف"هاتريك"، في شباك برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو، ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً أحرزها في 31 مباراة، من إجمالي 35 مباراة خاضها فريقه هذا الموسم، مع تبقي 3 جولات على ختام المسابقة.

وعزز مبابي بهذا الأداء موقعه في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، مقلصاً الفارق مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، صاحب ال 28 هدفاً في 36 مباراة، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توج به فريقه هذا الموسم.

وفي الدوري الألماني، يواصل الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، المنافسة على لقب الهداف، بعدما سجل 25 هدفاً في 30 مباراة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق، والذي يستعد للجولة الأخيرة من الموسم.

أما في الدوري الإيطالي، فقد برز ماتيو ريتيغي، مهاجم أتالانتا، ثالث ترتيب المسابقة حالياً، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً في 33 مباراة، فيما تبقت 3 جولات على نهاية البطولة التي تشهد تنافساً محتدماً على اللقب بين نابولي المتصدر وإنتر ميلان بفارق نقطة واحدة.

وفي الدوري الفرنسي، يتصدر عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة هدافي المسابقة برصيد 21 هدفاً أحرزها في 28 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها الفريق، مع تبقي جولة واحدة فقط على ختام الموسم، الذي توج فيه باريس سان جيرمان باللقب.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم الجولات الختامية لهذه الدوريات، لما تحمله من حسم للقب الهداف، إلى جانب الإثارة المصاحبة للتتويجات والأرقام الفردية.