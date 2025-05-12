الشارقة.. بروفة قوية أمام العين قبل خوض النهائي الآسيوي

ياسر قاسم ، طلحة عبدالله

يستضيف الشارقة في التاسعة من مساء اليوم، فريق العين، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تخرج عن نطاق الحسابات التنافسية، بعد حسم شباب الأهلي للقب بشكل رسمي، حيث سيدخل الشارقة وفي رصيده 45 نقطة في المركز الثاني للترتيب، والعين خامساً برصيد 37 نقطة.

ورغم الطابع الشرفي للمباراة، إلا أن الشارقة يخوضها بأهمية بالغة، لا سيما أنه مقبل على خوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، ما يفرض عليه التعامل بحذر للحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية، إلى جانب سعيه لتطمين جماهيره، بعد خسارة نهائي كأس رئيس الدولة قبل ثلاثة أيام.

يدخل الشارقة مواجهته المرتقبة أمام العين بطموحات كبيرة لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثارت قلق جماهيره، حيث تعرض الفريق لأربع هزائم متتالية، أمام النصر، بني ياس، الوحدة، وأخيراً شباب الأهلي.

ويأمل الشارقة في أن تكون مواجهة العين بمثابة محطة تصحيح المسار، قبل خوض الاستحقاق القاري المرتقب في نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث يدرك الجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، أهمية استعادة الثقة.

تحدٍ

يواجه الفريق تحدياً كبيراً أمام منافس بحجم العين، الذي يملك أسماء بارزة، وخبرة واسعة في المباريات الكبيرة، لكن الرغبة في إنهاء الموسم المحلي بأداء قوي، وتفادي المزيد من الإحباطات، تدفع الشارقة لتقديم أفضل ما لديه، رغم الضغوط.

وتراهن جماهير الشارقة على عودة الروح القتالية للفريق، خاصة أن الفوز في هذه المواجهة، من شأنه أن يعيد بعضاً من بريق الفريق، ويمهد لأجواء إيجابية قبل النهائي القاري المنتظر.

وتبدو الكفة راجحة للعين تاريخياً، خلال مواجهات الفريقين في الدوري خلال عصر الاحتراف، حيث التقيا 29 مرة، فاز العين في 13 مباراة، وفاز الشارقة في 6 مباريات، وتعادلا في 10 مباريات، وسجل العين 56 هدفاً في هذه المواجهات، مقابل 39 للشارقة.

حظوظ

من جهته، وبعد تعادله في الجولة السابقة أمام ضيفه الجزيرة، وبقائه بالمركز الخامس، يدخل العين المباراة بخيار الفوز فقط، للإبقاء على حظوظه قائمة في التنافس على المركز الثالث، لأجل المشاركة الآسيوية، وأكمل الفريق تحضيراته بمران أخير، أجراه أمس على ملعبه، وحرص خلاله المدرب على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة السابقة، بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأسلوب اللعب، وينتظر أن يدخل لقاء الليلة بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة الجزيرة بالجولة الماضية.

مواجهة

وأكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه يدخل مواجهة الشارقة بعقلية الفوز، لافتاً إلى أن العين يسعى دائماً لتقديم كرة قدم شاملة، ترضي طموحات الجميع، وتليق باسم وتاريخ النادي.

وأكد المدرب الصربي خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الليلة، أن الفريق استفاد بشكل كبير من فترة التوقف الدولي في مارس الماضي، والتي امتدت لثلاثة أسابيع ونصف. وقال: لا أحب الحديث عن مدى التحسن، وأترك هذا الأمر لكم، لكننا تطورنا في بعض الجوانب، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في نواحٍ أخرى.

وأعرب إيفيتش عن عدم رضاه حول الحصيلة الحالية من النقاط، وقال: أعتقد أننا نستحق من 6 إلى 7 نقاط إضافية، لكن للأسف، هناك أسباب معقدة حالت دون تحقيق ذلك، ولا أرغب في الحديث عنها حالياً.