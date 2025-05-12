بني ياس يستضيف خورفكان بطموح التعويض

محمد صادق ومحمد فضل

يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، عند الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً، نظيره خورفكان، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يسعى خلالها السماوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بالفوز أو التعادل، وإعلان بقائه رسمياً، تحسباً لفوز دبا الحصن.

كما يتطلع «السماوي» إلى تحسين ترتيبه في جدول المسابقة، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، وتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية، بهدف دون رد أمام البطائح، إلى جانب تعويض خسارته من خورفكان في مباراة الدور الأول، التي انتهت لمصلحة «النسور» 5 - 2. وتاريخياً، جمعت الفريقين 9 مواجهات في دوري المحترفين، ويتفوق بني ياس بفارق ضئيل، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات، بينما حقق خورفكان الفوز في 3، وتعادلا في مباراة واحدة.

وشدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، على أهمية وصعوبة المباراة، مؤكداً أن خورفكان فريق قوي، ويملك مجموعة من اللاعبين الجيدين. وقال: أمامنا مباراة في غاية الأهمية، أمام منافس يعد من الفرق القوية هذا الموسم، ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين، وأضاف: أعرف خورفكان جيداً، بعدما سبق لي العمل معهم، وشاركت في بناء هذا المشروع الفني.

من جهته، يتطلع خورفكان لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تراجع نتائجه خلال المباراتين السابقتين، أمام شباب الأهلي، والخسارة برباعية، إلى جانب التعادل مع النصر بثلاثية، ويسعى الفريق إلى استعادة النتائج الجيدة التي حققها خلال 6 جولات متتالية، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة. وأكمل الفريق جاهزيته للقاء ملعب الشامخة في أبوظبي، حيث يخوض الفريق اللقاء بصفوف شبه مكتملة، مع عودة اللاعب محمد شاكر، الذي تعرض للطرد خلال مباراة شباب الأهلي، بعد أن غاب أيضاً أمام النصر، ويحتل خورفكان المركز الثامن برصيد 32 نقطة، وهو رقم قياسي يحققه الفريق لأول مرة في الاحتراف.

بدوره، قال المدرب عبدالمجيد النمر: نخوض اللقاء بصفوف مكتملة، وذاهبون لأجل العودة بالنقاط الثلاث، ويجب على اللاعبين تحقيق الانتصار، وتحسين مركز الفريق في المسابقة.