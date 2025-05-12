بنزيمة يقود الاتحاد للفوز على الفيحاء والاقتراب من حسم الدوري

سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا في كل شوط ليقود الاتحاد للفوز 3-صفر على الفيحاء اليوم الأحد ويقطع الفريق خطوة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 24 عندما كلل سلسلة من التمريرات بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة بعدما راوغ مدافعي الفيحاء.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، ضاعف بنزيمة تقدم الفريق بتسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء بعد تبادل التمريرات مع عبد الرحمن العبود.

وبهذا يسجل لاعب ريال مدريد السابق هدفه الرابع في آخر ثلاث مباريات.

وفي الدقيقة 75 سجل محمد كريم البقعاوي لاعب الفيحاء هدفا عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة إبعاد تمريرة عرضية منخفضة.

بهذا الفوز يرفع الاتحاد رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة قبل ثلاث مباريات على النهاية، بفارق تسع نقاط أمام الهلال ثاني الترتيب، ما يعني أن الاتحاد سيحسم اللقب حال خسر حامل اللقب أمام العروبة غدا الاثنين.

ويتساوى الفريقان في نقاط المواجهات المباشرة بينهما ويتفوق الاتحاد على الهلال بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهما، إذ فاز الهلال في الدور الأول 3-1 وانتصر الاتحاد 4-1 في الدور الثاني.

ويتجمد رصيد الفيحاء عند 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.