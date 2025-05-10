سيتي يقع في فخ التعادل مع ساوثمبتون

وقع مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ساوثمبتون فتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في مختلف المسابقات عند ستة السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وبات سيتي مهددا بخسارة مركزه الثالث (65 نقطة) في حال تحقيق نيوكاسل أو تشلسي (63) الفوز في مواجهتهما الأحد.

مع ذلك، سيبقى حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تأهل الفرق الخمسة الأولى إلى المسابقة العريقة، لكن حضوره قد يكون مهددا من نوتنغهام فوريست (61) وأستون فيلا (60) أيضا.

وتوقفت سلسلة انتصارات سيتي عند ست مباريات في مختلف المسابقات، وذلك قبل مباراته المصيرية هذا الموسم مع كريستال بالاس السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس.

في المقابل، حقق ساوثمبتون، أول الهابطين إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" نتيجة "مشرفة" في أول تعادل له بعد خسارتين، علما أنه لم يفز منذ الأول من فبراير.

وكان مدربه المؤقت سيمون راسك حثّ الفريق قبل بداية المرحلة على إنهاء الموسم بـ"ِشرف"، وقال "نريد أن ننهي الموسم بأفضل أداء وأن نعزز زخمنا. إنها فرصة لإنهاء الموسم بأكبر قدر من الكرامة".

ورفع ساوثمبتون رصيده إلى 12 نقطة فقط، وقد تلافى بهذا التعادل التساوي مع أسوأ مجموع للنقاط في تاريخ الدوري والمسجل باسم دربي كاونتي في موسم 2007-2008.

وقدّم سيتي مستوى باهتا طوال الشوط الأول ولم يتمكن من التسديد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة في الدقائق الأخيرة منه، لكنه انتفض في الشوط الثاني مع إجراء مدربه الإسباني بيب غوارديولا مجموعة من التبديلات، أبرزها دخول البلجيكي جيريمي دوكو والبرازيلي سافينيو والمصري عمر مرموش.

لكن تبديلات سيتي، وعلى الرغم من أنها غيّرت من وجهه الهجومي، لم تتمكن من فك شيفرة دفاع أصحاب الأرض.

وعاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل محققا الفوز على مضيفه فولهام 3-1.

وسجل لإيفرتون الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، كل من الأوكراني فيتالي ميكولينكو (45+3)، مايكل كين (70) وبيتو من غينيا بيساو (73) بعدما افتتح المكسيكي راوول خيمينيس التسجيل (17) لفولهام.

وقاد الألماني كيفن شايد فريقه برنتفورد إلى الفوز على مضيفه إيبسويتش بهدف نظيف سجله في الدقيقة 18، مانحا إياه نقطته الـ55 في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن برايتون التاسع والفائز على ولفرهامبتون بهدفين من دون رد سجلهما داني ويلبيك (28 من ركلة جزاء) والبديل الألماني برايان غرودا (85).