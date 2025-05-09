البنك الأهلي يقسو على بيراميدز برباعية ويهدي صدارة الدوري للأهلي

أهدى البنك الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للأهلي، حامل اللقب، بعد أن نجح في تحقيق انتصار كبير 4-2 على بيراميدز اليوم الجمعة في ختام مباريات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج باللقب.

ورفع البنك الأهلي رصيده الى 36 نقطة وتقدم لأول مرة الى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن المصري الذي تراجع للمركز الخامس فيما توقف رصيد بيراميدز عند 47 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة.

تقدم البنك الأهلي بهدف في الدقيقة الرابعة أحرزه محمد إبراهيم بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من إسحاق يعقوبو ليسددها إبراهيم مباشرة لتسكن الزاوية اليسرى لأحمد الشناوي حارس بيراميدز.

ونجح البنك الأهلي في مضاعفة النتيجة بإحراز الهدف الثاني بواسطة أسامة فيصل في الدقيقة 21 بعد تمريرة عرضية من ياو انور الذي استخلص الكرة من مدافع بيراميدز بلاتي توري ثم أرسل تمريرة عرضية إلى فيصل الذي سدد بقوة في الشباك.

وتمكن إبراهيم عادل من تقليص الفارق بإحراز هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 بعد أن مر من الجهة اليسرى ثم سدد كرة في مرمى عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي.

ونجح مروان حمدي في إدراك التعادل لبيراميدز في الدقيقة 74 بعد أن تلقى تمريرة عرضية من البديل محمد حمدي سددها مروان بضربة رأس قوية داخل شباك الحارس البلعوطي.

وسجل أحمد مدبولي الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 82 من تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الشناوي.

واحرز انور الهدف الرابع للبنك في الدقيقة 86 مستغلا تمريرة من البديل سيد عبد الله ليسدد انور في الزاوية اليمنى لمرمى الشناوي.

* الزمالك يهدر الانتصار

فرط الزمالك في فوز مهم ليتعادل مع مضيفه سيراميكا كليوباترا 2-2 في اطار مباريات الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم.

ورفع الزمالك رصيده الى 41 نقطة محافظا على المركز الثالث بينما رفع سيراميكا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.

تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 14 أحرزه ناصر منسي بعد أن استغل خطأ فادحا من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أثناء محاولته مراوغة منسي والذي ضغط بقوة ليقتنص الكرة ويسددها في المرمى الخالي.

وأدرك سيراميكا االتعادل في الدقيقة 64 أحرزه اسلام عيسى بعد تمريرة من على حدود منطقة الجزاء من محمد رضا إلى داخل منطقة الجزاء ليسددها عيسى لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي.

وعاد الزمالك للتقدم مرة أخرى بهدف في الدقيقة 69 احرزه سيف الدين الجزيري مستغلا تمريرة من نبيل عماد (دونجا) وسط غفلة دفاعية من لاعبي سيراميكا كليوباترا ليراوغ الجزيري أحد مدافعي سيراميكا ويسدد في الشباك.

وأدرك سيراميكا التعادل مجددا بإحراز الهدف الثاني له عن طريق احمد بلحاج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من محمد شكري قابلها بلحاج بضربة رأس متقنة في الشباك.

وتعادل بتروجت مع مضيفه فاركو 2-2 في ختام مباريات الجولة الخامسة.

ورفع فاركو رصيده الى 30 نقطة في المركز السابع بينما رفع بتروجيت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن.

أحرز جابر كامل هدف التقدم لفاركو في الدقيقة 12 من تسديدة من على يسار منطقة الجزاء سكنت مرمى بتروجت.

وأدرك بتروجت التعادل بهدف في الدقيقة 25 أحرزه إسماعيل بامبا من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها جابرييل شيكودي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بامبا بضربة رأس سكنت الشباك.

وأحرز أحمد شريف الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 49 قبل أن يتمكن حامد حمدان من احراز الهدف الثاني وهدف التعادل لبتروجت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.