الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويعزز آماله في استعادة اللقب

قلب الاتحاد المتصدر الطاولة على مضيفه النصر وتغلب عليه 3-2 الأربعاء في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم، معززا آماله في استعادة اللقب من مطارده المباشر الهلال الفائز على مضيفه الرائد 5-3.

وبدا النصر بقيادة هدافه الدولي البرتغالي كريتيانو رونالدو في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الاول في صالحه بثنائية نظيفة سجلها مهاجميه الدولي السنغالي ساديو مانيه (3) وأيمن يحيى (37).

لكن الاتحاد انتفض في الشوط الثاني وعادل النتيجة في ثلاث دقائق عبر قائده الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة (49) ومواطنه الدولي نغولو كانتي (52)، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري حسام عوار هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز الاتحاد، الساعي الى اللقب العاشر في تاريخه، موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق ست نقاط امام الهلال حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (19)، فيما تراجع النصر الى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف القطب الثاني لجدة، الاهلي الفائز على التعاون 2-0.

على ملعب الأول بارك بالرياض، استهل النصر المباراة بضغط مبكر أثمر هدفا بعد ثلاث دقائق عبر مانيه بتسديدة قوية من حافة المنطقة داخل شباك الصربي بريدراغ رايكوفيتش (3).

وتألق رايكوفيتش في التصدي لتسديدة لرونالدو (25)، لكن النصر نجح في التعزيز عن طريق يحيى بتسديدة اثر عرضية لمانيه (37).وقلص بنزيمة النتيجة برأسية اثر تمريرة عرضية لعبد الرحمن العبود (49)، وأدرك كانتي التعادل بتسديدة اثر تمريرة من مواطنه موسي ديابي (52).

وأهدر بنزيمة فرصة بعد تمريرة رائعة من العبود (58)، وكاد كانتي يخدع حارس المرمى البرازيلي للنصر بينتو بتمريرة عرضية رائعة أبعدها الأخير قبل أن تسكن شباكه (79)، ثم انفرد ديابي بينتو وأضاع الفرصة بشكل غريب (81)، قبل أن يعوض بتمريرة عرضية رائعة تابعها عوار بتسديدة داخل المرمى (90+4).

- هاتريك لسالم الدوسري -وفي الثانية على ملعب الملك عبدالله بمدينة بريدة عاد الهلال بفوز كبير على مضيفه الرائد 5-3.وفرض المهاجم سالم الدوسري نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 41 و59 و78، بعدما افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش التسجيل (32)، وسجل البرازيلي مالكوم الرابع (66) بينما سجل المغربي كريم البركاوي (45+3 و68) وصالح العمري (90+9) اهداف الرائد.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير مقتربا من الهبوط.وحقق الهلال الفوز في مباراته الاولى بقيادة مدربه المؤقت صانع العابه الدولي السابق محمد الشلهوب خليفة البرتغالي جورجي جيزوس المقال من منصبه، فعاد الزعيم الى سكة الانتصارات عقب تعادله مع جاره الشباب 2-2 في المرحلة الماضية.

وتلقى الهلال ضربة قاسية مبكرة باصابة مهاجمه ياسر الشهراني لإصابة في العضلة الأمامية فترك مكانه لحمد اليامي (23).ومنح ميتروفيتش التقدم للهلال اثر تمريرة من البرتغالي روبن نيفيش (32)، واضاف الدوسري الثاني مستغلا كرة مرتدة من حارس مرمى الرائد (41).

وقلص الرائد النتيجة عندما مرر الجزائري يسري بوزوق كرة عرضية تابعها البركاوي بقوة داخل شباك مواطنه ياسين بونو (45+3).وأعاد الدوسري الفارق الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة رائعة من داخل المنطقة (59)، ثم سجل مالكوم الرابع اثر تمريرة من مواطنه رينان لودي (66).

وسجل البركاوي هدفه الشخصي الثاني بعد أن استغل خروجا خاطئا لمواطنه بونو في (68).وأعاد الدوسري الفارق مرة أخرى لسابق عهده بتسجيله الهاتريك بعد تمريرة رائعة من ناصر الدوسري (78).

وسجل العمري الهدف الثالث للرائد بتسديدة داخل شباك بونو (90+9).وارتقى الأهلي المنتشي بتتويجه بلقب دوري ابطال اسيا للنخبة، الى المركز الثالث بفوزه على ضيفه التعاون 2-0 سجلهما محمد بكر (11) والإنكليزي إيفان توني (31).

ورفع الاهلي رصيده الى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 41 نقطة في المركز الثامن.واستغل الاسباني غابري فيغا خطأ لدفاع التعاون وتوغل داخل المنطقة ومرر كرة عرضية ارتدت من الدفاع وتهيأت أمام بكر الذي أسكنها الشباك (12).

واستغل غابري خطأ آخر لدفاع التعاون ومرر كرة الى توني سجل منها الهدف الثاني (31). وتصدى حارس مرمى التعاون عبد القدوس عطية لتسديدة الدولي الجزائري رياض محرز (45+1). ومرر بكر كرة عرضية الى فيغا فسددها برعونة بين يدي عطية (56).